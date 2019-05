Jak se jedlo za první republiky aneb prvorepubliková gastronomie

Přednáška, beseda a ochutnávka s odbornicí na prvorepublikovou gastronomii Annou Skořepovou, tedy přípravu jídel podle Marie Janků Sandtnerové. Anna Skořepová je zakladatelka Youth Slow Food v ČR, lektorka workshopů, blogerka o jídle, pořadatelka foodie túr po Praze, a také přednáší dětem o zahradničení, neboť spolupracuje se spolkem Záhony pro školky, zabývající se osvětou dětí v oblasti jídla a vztahu k planetě Zemi. Svůj produkt podle prvorepublikové receptury Vývar silák dodává do restaurací a kaváren v České republice a stejně tak svůj další produkt limonádu Divoženku. Anna Skořepová vystudovala Kvalitu a zpracování zemědělských produktů na České zemědělské univerzitě a již při studiu si dala za cíl, že uvaří celou „Sandtnerku“. Jak jí jídla chutnala? A chutnala by Čechům 21. století? Přijďte na besedu některá jídla ochutnat a zeptat se na cokoli dalšího ohledně jídla, co vás zajímá.

Víceúčelový sál KD od 18 hodin, vstupné: dobrovolné.