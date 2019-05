Hry bez hranic - Michal Kašpárek ve Veselí nad Lužnicí

Kulturní dům, víceúčelový sál

Autor mrazivého i krutě vtipného pohledu na generaci Y, publicista a překladatel, který se v ajťácké grotesce strefuje do současných kultů efektivity, kreativity nebo flexibility. Programátor Filip si užívá všeho, co svět nabízí dobře placeným: cestování, drogy, sex bez závazků. Na pohodlný život si vydělává vývojem návykových her a těžbou osobních dat.

Knihu Hry bez hranic představí Michal Kašpárek v 19 hodin ve víceúčelovém sále Kulturního domu ve Veselí nad Lužnicí. Vstupné je 100 korun.