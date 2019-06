Hromadný nábor dárců kostní dřeně

DARUJ ŽIVOT !!! na náměstí TGM a ve stánku Českého červeného kříže při Veselkých slanostech od 15 do 18 let

Máš dobrý zdravotní stav a je ti mezi 18 a 40lety?

Přijď se zapsat do registru a daruj někomu šanci na záchranu života.

POKYNY K ODBĚRU:

Zájemce:

- nemusí být nalačno

- 30 min před stěrem slin nejíst, nepít, nežvýkat žvýkačku, nelíbat se s druhou osobou ?

- sebou OP nebo jiný doklad totožnosti

- požití alkoholu před vstupem do registru a samotným stěrem slin nevadí, dárce ovšem nesmí být v podnapilém stavu !!!!!

Podmínky vstupu:

věk od 18 do 40 let věku – do 41.narozenin (evidence v databázi registru do 55 let věku dárce)

hmotnost více než 50 kg

·výborný zdravotní stav (žádné závažné onemocnění - ani v minulosti)

· bez trvalé medikace a léčby

· platné veřejné zdravotní pojištění v ČR

DÁRCOVSTVÍ KOSTNÍ DŘENĚ JE DOBROVOLNÉ, BEZPLATNÉ A ANONYMNÍ!!!