Srdečně zveme děti od 5ti do 10ti let na hravá dopoledne s knihovnou. Tentokrát budou probíhat 15. a 29. července a 26. srpna 2019. Začínáme vždy v 9:00 a rozloučíme se ve 12:00. Prosíme, aby dítě přivedla a vyzvedla zodpovědná osoba starší 18ti let. První téma nese název "JEDEME NA PRÁZDNINY". Současně v tyto dny bude knihovna pro veřejnost otevřena až od 13:00. Děkujeme za pochopení.