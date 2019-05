Hrad Choustník

Jedná se o zříceninu asi jeden kilometr východně od stejnojmenné obce v okrese Tábor. Stojí na vrcholu dominantního vrchu v nadmořské výšce 660 metrů uvnitř přírodní rezervace Choustník. Na místě lze vidět mohutné hradby a dvě čtyřhranné palácové věže. Jedna z nich je upravena a funguje jako rozhledna s dobrým výhledem do okolí.

Raně gotický hrad vystřídal mnoho majitelů, mezi nejznámější patřil Petr Vok z Rožmberka. V době své největší slávy míval vlastní pivovar, chmelnice, mlýn, pilu, zahrady, štěpnice či ovčín. Dnes je ve vlastnictví obce, každoročně se zde koná mnoho zajímavých akcí mezi nejznámější patří historické slavnosti či novoroční výšlap. Otevřeno bude na Velikonoce od 19. do 22. dubna od 9 do 16 hodin. V dubnu a květnu o víkendech a ve svátky. Denně potom od června do srpna. V září a říjnu o víkendech a ve svátek.

Na hradě funguje malé občerstvení, lze zde zakoupit také upomínkové předměty, po dohodě s obecním úřadem mohou na hradním nádvoří uzavírat novomanželé také sňatky.

Vstupné činí 40 korun, snížené 20 korun, rodinné 100 korun (dva dospělí a maximálně tři děti).



Duben - Květen

1.4. - 30.5.

sobota - neděle

09:00 - 17:00

Červen - Srpen

pondělí - neděle

09:00 - 17:00

Září

sobota - neděle

09:00 - 17:00

Říjen

sobota - neděle

09:00 - 16:00