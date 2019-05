Festival Jeden svět v Táboře

Po všech článcích a debatách v médiích a na sociálních sítích o rozdělené společnosti se letos festival Jeden svět snaží zaměřit na to pozitivní. Na to, co nás spojuje, na čem můžeme stavět, co z nás dělá to, čemu říkáme MY. A jaká je bezpečná vzdálenost od někoho, kdo není MY? Motto letošního festivalu – Bezpečná blízkost, odkazuje na stav, kdy si lidé ve společnosti, ač je každý jiný, dokážou porozumět a naslouchat.

Přeneseme-li poselství do táborských reálií, říkáme zhruba toto: opusťme téma rekonstrukce Náměstí T.G.M., řešení Budějovické či děravé sochy na Křižíkáči a pojďme se naopak zaměřit na to, co nás spojuje – chvilky na náměstí, kdy umíme jasně vyjádřit, co se nám líbí a co ne, nadšení pro kvalitní hudbu a vzdělání, historie a tradice města.

Do Tábora přinášíme ke zhlédnutí z bezpečné blízkosti rekordních 14 snímků. Z nich necelá polovina je navíc doplněna i titulky pro neslyšící, dva filmy mají titulky anglické a jeden audiokomentář pro nevidomé diváky. Zahajovacím snímkem je Kapela – pozitivně laděný dokument Ladislava Kaboše, s nímž se můžete těšit i na pofilmovou debatu. Příběh o hudbě ze slovenské osady, která se dostala až na největší slovenský festival, doprovodí muzikanti z organizace Cheiron, která má Jeden svět pod svými křídly. Dále se na štědré obrazovce kina můžete těšit na ekologický dokument Vítejte v Sodomě, s debatou s Janem Charvátem z organizace Opravárna s.r.o., a úsměvné neohippie road movie Vesnici plavajících krav.

V roce 2019 přicházíme s prostorovou novinkou, a to pilotním promítáním na Sídlišti nad Lužnicí, na Sojčáku, v nově zrekonstruované pobočce městské knihovny. A moc se na tuto spolupráci těšíme. Uvedeme zde dva snímky – jeden český o seniorech Ještě nekončíme a ukrajinský Domácí zápas. Ostatní dokumenty hostí již tradičně ve svém neformálním prostředí kavárny MP7. Zde je třeba vyzdvihnout film o kupování followerů na Instagramu #FollowMe, niterný snímek Láska a prázdná slovači závěrečný snímek Bohové z Molenbeeku, který odkazuje na hledání duchovní identity malého chlapce.

Kromě filmů a debat s režiséry a dalšími odborníky se mohou příznivci festivalu těšit na workshop znakového jazyka a Braillova písma, literární večera výstavy.

PROGRAM: https://www.jedensvet.cz/2019/tabor-program