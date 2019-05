Housův mlýn se již po 18. stává hostitelem bojovníků, kteří předvedou, jak dokáží ovládat zbraň a jakou mají choreografii. Jediný festival v ČR, kde je posuzována kvalita a bezpečnost porotou z profesionálních herců, kaskadérů, učitelů a mistrů tohoto umění. Jedinečný program, ve kterém uvidíte to nejlepší ze současného historického šermu.

Letošní ročník je věnován památce osoby, která naši zálibu i profesi nezapomenutelně ovlivnila. Řeč je o Williamu Hobbsovi, který letos odešel do šermířského nebe.

PROGRAM:

Pátek 23. listopadu

9:00 - 16:30 - Škola šavle pod vedením mistra Petera Kozy (pouze pro šermířskou veřejnost - cena 800 Kč za celý seminář)

Během večera proběhne slavností přípitek u sochy Jana Žižky na náměstí.

Sobota 24. listopadu

10:00 – 12:30 - 1. blok seminářů a workshopů (otevřen široké veřejnosti)

14:00 – 14:30 - Oficiální zahájení Festivalu bojovníků

14:30 – 15:30 - Soutěž choreografií 1. část

16:00 – 17:00 - Soutěž choreografií 2. část

17:00 – 18:00 - Vyhlášení výsledků soutěže

18:00 – 20:30 - 2. blok přednášek a workshopů (otevřen široké veřejnosti)

20:30 – 23:00 - promítání filmů, na kterých spolupracoval William Hobbs

Sobotní doprovodný program:

Metání seker, Oblékání do zbroje, Historická krčma, Prohlídka Filmové zbrojnice

Neděle 25. listopadu

13:00 - 16:00 - Workshop boje ze sedla i ze země (kapacita naplněna)

Změna programu vyhrazena.

Festival historických bojovníků je každoroční setkání určené pro lidi věnující se historickému šermu a to v jakékoli jeho podobě. Vítána je i široká veřejnost, pro kterou je taktéž připraven bohatý program. Festival se koná každý podzim a to již od roku 2001, kdy se konal nultý ročník. Stěžejním bodem programu festivalu je soutěž šermířských choreografií, do které se každoročně hlásí skupiny z Česka, Slovenska, ale i Polska a dalších zemí. K doprovodnému programu se pak řadí nejrůznější semináře, workshopy, přednášky či koncerty.

„Uplynulo mnoho vody od dob, kdy šerm přestal být bojem na život a na smrt a stal se něčím víc - noblesní zábavou vyšších vrstev, pouličním uměním a v neposlední řadě populárním sportovním odvětvím. Mnohým z nás, kteří se mu po léta s nadšením věnujeme, ale stále chybí dostatek možností porovnat se s ostatními kolegy a získat inspiraci pro další růst. Festival se v průběhu času stal atraktivní diváckou podívanou, okořeněnou autentickým historickým prostředím a atmosférou Housova mlýna. Rozsahem a pojetím patří mezi unikátní evropské projekty, umožňující široké veřejnosti seznámit se realistickou a zábavnou formou s historickými bojovými technikami.“

Cílem akce je nejen koncentrovat různá, nová a originální pojetí historického boje a jejich výuky. Velký důraz je kladen na bezpečnost a kvalifikovanost předváděného. Ceníme si odvahy všech soutěžících poměřit své síly a schopnosti vyslechnout si názory odborníků. V porotě každoročně zasedají odborníci z řad profesionálních šermířských lektorů a choreografů, kaskadérů, divadelníků a historiků.

Festival pořádá Škola evropských historických bojových umění Magisterium, sdružení Housova mlýna, agentura A.R.G.O., A.K.A. – Akademie rytířských umění, za podpory Města Tábor, pod záštitou herce Jana Potměšila a zakladatele Magisteria Petera Kozy.