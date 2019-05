Exkluzivní akustický koncert Škwor v Táboře

Tábor - hotel Palcát

Po listopadovém nabušeném koncertu v O2 aréně se chystá něco hodně speciálního i pro letošní rok, kdy bude Škwor k vidění na koncertech v menších sálech s komorní atmosférou. Do Tábora kapela přijede se svým exkluzivním akustickým koncertem v pátek 22. února. Začíná se ve 20 hodin.

“V podstatě za to může Supraphon. Na začátku roku jsme měli autogramiádu spolu s předáním zlaté desky v prodejně Supraphon Musicpoint v centru Prahy, a když se to dojednávalo, někdo navrhl, že by bylo fajn, kdybychom tam i něco brnkli na španělky. A nás to tam tak bavilo, a navíc jak byla super atmosféra, řekli jsme si, že bychom mohli dát pár koncertů jen akusticky, aby si lidi s námi ty písničky všechny zazpívali a my je při tom i slyšeli. Strašně se těšíme, že si uděláme parádní mejdan, navíc blíž k lidem, než je u nás obvykle zvykem,” vysvětlují členové kapely Škwor, jak vznikl koncept unplugged, pro ně dosud netypického koncertního pojetí.

Vstupné činí 490 korun (ZTP/P 245 korun).