Dveře otevřené: Přijďte se poradit

čtvrtek v 8:00 až 14:00

ode dneška za 3 dny · 8–18°C Převážně slunečno



I MY obecně prospěšná společnost

Přijďte si k nám popovídat. O sobě, o svém dítěti, rodině... I MY vám rádi pomůžeme se vším, co bude v našich silách.

Ve čtvrtek 30. května máte u nás v budově I MY v Soběslavi na tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5 (budova České pošty) Dveře otevřené.

Rádi přivítáme všechny rodiče dětí do 7 let a probereme s nimi všechno, co je napadne. Jak nejlépe porozumět svému dítěti? Jak komunikovat? Které hračky mu pořídit a jak s nimi správně rozvíjet schopnosti vašeho potomka?



Mluvit se dá o všem. U nás se můžete zeptat na cokoliv a využít přátelské a osobní konzultace. Všechno bezplatně a bez závazků.

Víc najdete tady: http://www.imypomahame.cz/dvere