Divadlo a dílna: Vánoce za časů našich babiček

Studio dell´arte zahraje pohádku Vánoce za časů našich prababiček aneb Jak se v Čechách strašívalo.

Po divadelní pohádce o délce 60 minut bude následovat také dílna pro děti.

Vstup: děti divadlo: 60 Kč/ s dílnou 120 Kč; dospělí: 70 Kč

Předvánoční čas byl odedávna nejtajemnějším obdobím roku, opředeným starými pohanskými zvyky a pověrami. Z těchto starých obyčejů dnes známe už jen zlomek. Proto chceme divadelním představením připomenout dětem, jak to vypadalo v adventním čase za dob našich prababiček, kdy místo nahlížení do výkladních skříní nahlíželi lidé do studánek, aby tam spatřili svou budoucnost, kdy místo televizních obrazovek pozorovali dění v přírodě, aby se dozvěděli, jaká bude v příštím roce úroda, kdy děti netrpělivě, ale i se strachem, vyhlížely z oken adventní strašidla...

V divadelním představení se děti a nejenom ony lecos dozvědí, nahlédnou do své budoucnosti při odlívání vosku či házení pantoflem, a až přijdou opravdové Barbory se svým "mulise, mulise, mulise" nebo Lucie s velkými zobáky, budou se, možná, i trochu bát? Ambrože budou jistě z bezpečné vzdálenosti škádlit halasným a veselým pokřikováním. Co kdyby někoho opravdu strčil do velkého pytle?

Výtěžek ze vstupného bude věnován na podporu organizace Cheiron, která podporuje všechny děti, mladé a rodiny ze sociálně slabšího prostředí, kteří řeší složitou rodinnou, finanční či osobní situaci a sami si nevědí rady.