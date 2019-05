Dětská liga Táborska SK Kotnov

Závěrečný závod série Dětské ligy Táborska v orientačním běhu

Sezimovo Ústí, hájovna Nechyba

Závěrečný závod série Dětské ligy Táborska v orientačním běhu pořádaný oddílem SK Kotnov Tábor. U hájovny Nechyba bude start i cíl závodu.

Kategorie:

A – Děti do 10 let – možno běžet s doprovodem rodičů (nebo kohokoliv jiného). Trasa vede po fáborkách (2 km), při zkrácení 1,4 km.

B – Děti do 12 let – bez doprovodu, bez fáborků, trať 1,5 km.

C – Děti nad 12 let – bez doprovodu, trať 2,65 km. Mimo soutěž si mohou trať vyzkoušet i dospělí.

Startovné se nevybírá, v cíli obdrží každý dětský účastník diplom a sladkost. Opět se běží na elektronické ražení, mapa Kozí hrádek.