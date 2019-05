Herní odpoledne s deskovými hrami pro děti od 7 do 12 let, tentokrát pod vedením Michala Stárka, který od roku 2011 deskovky nejen hraje a sbírá, ale stará se i o jejich překlad do češtiny a grafickou sazbu!

Turnaj začíná v 16.00 hod. v Knihovně pro děti a mládež v 1. patře.