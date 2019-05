DEN DĚTÍ V DIVADLE - Pipi Dlouhá punčocha | piknik a koncert v parku

Divadlo rozmanitostí Most a kapela Nedloubej se v nose v neděli 2. června od 14.30 hodin v Divadle Oskara Nedbala velký sál a divadelní park, vstupné 100 a 120 korun.

Děti mají svátek a my to musíme pořádně oslavit! Jen co na velkém sále doskotačí Pipi Dlouhá punčocha, začne ladit kytáry v divadelním parku “parta usmrkánků” – mostecká kapela Nedloubej se v nose. Stačí rozprostřít své piknikové deky a nasávat atmosféru blížícího se léta. Aby bříška nezůstala prázdná, budou si děti do rytmu vyrábět a zdobit cukrové kopečky na cupcakové dílně a dospělí se mohou občerstvovat v minikavárně UMAUMA. Přineste si něco na zub z domova a my Vám k tomu půjčíme nádobí z Rolničky. Umývat ho budou ti, kteří vydrží tancovat až do konce! Ať žije piknik, ať žije léto, ať žijí děti!

PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA

Divadelní adaptace knihy švédské autorky, která patří ke klenotům světové literatury.

Veselá pohádka s písničkami plná podivuhodných příběhů ze života svérázné devítileté dívenky s nevšedním chováním, jménem i vzezřením, která s novými kamarády ze sousedství zažívá mnoho malých i velkých dobrodružství.

PIKNIK A KONCERT KAPELY NEDLOUBEJ SE V NOSE

Koncert pro všechny, co nemají nos nahoru a umí si pořádně posmrkávat do rytmu.

Hrají a zpívají: Dr. von Soplük, Goran Smrkovič, Šušeň "Šušu" Nudlová, Soplína Lorenová, Páter Nozder, Péťa Rýmička, Hlen Miller

Konec akce: 17.30 hodin.