Cyklotrasa - Na hrad Choustník přes Turovecký les



Začátek této trasy je v Táboře u parku před nádražím ČD. Vyjíždíme po cyklotrase směrem na Lom. Z kopce přijedeme k řece Lužnici, zde odbočíme vlevo, pohodlnou silnicí přijedeme do Sezimova Ústí I až k vile Edvarda

Beneše. Zde odbočíme vlevo. Po lávce pro pěší se dostaneme do

Sezimova Ústí II. Projedeme mezi rodinnými domky k hájovně Nechyba. Vpravo je

obora, kde jsou chováni daňci a mufloni. Stále projedeme lesem až

ke Kozímu Hrádku. Toto místo je spjato s Mistrem Janem Husem. Asi 100 m

východním směrem od zbytků hradu lze nalézt mohylu sokolů. Pokračujeme po naší

trase do obce Turovec. Pod hrází Turoveckého rybníka je požární nádrž též

využívaná jako koupaliště. Podél rybníka po asfaltové silnici začínáme stoupat do

lesa. Na vrcholu stoupání pokračujeme rovně do Dlouhé Lhoty a po hrázi Návesního rybníku opět začínáme zvolna stoupat

až do Skopytců, kde je stoupání největší. Na jeho vrcholu se otvírá krásný rozhled

západním směrem a na Tábor. Pokračujeme z kopce k Boreckému potoku a opět

začínáme stoupat až do Choustníku na náměstí. V obci stojí kostel P. Marie a

nevýrazný renesanční zámek. Nad obcí se vypíná rozložitá zřícenina hradu

Choustník. Z Choustníku se vrátíme asi 1 km na rozcestí u Kajetína a poté se vydáme do Tučap. V obci je kostel sv. Jakuba Většího a zámeček. V obci se narodil světoznámý skladatel a dirigent Karel Ančerle.

Z Tučap se vydáme směrem na Planou nad Lužnicí. Na rozcestí

u obce Brandlín odbočíme vlevo. Zde začínající trasa nás dovede do obce

Myslkovice. Před začátkem obce se otevírají krásné výhledy jihozápadním směrem

na Novohradské hory a Kleť. V obci se nachází barokní zámek, za fotbalovým

hřištěm leží u lesa zachovaný židovský hřbitov z 18. století. Mírně z kopce

pokračujeme přes Janov (kostel sv. Jana Nepomuckého) do Roudné.

Nejprve vlevo a potom i vpravo mineme zatopené pískovny využívané jako

koupaliště. Za lávkou přes řeku Lužnici začneme stoupat do Skalice. V obci je kostel

sv. Šimona a Judy. Stále po trase č. 1171 přes obec Třebiště mírně stoupáme do

Želče. Ještě asi 2 km mírně stoupáme do kopce a potom mírným sjezdem se

dostaneme do Bezděčína a přes Čenkov na křižovatku.

Odbočíme doprava a přes Malšice (kostel Nejsvětější Trojice)

dojedeme do Lomu. Trasu si můžeme zkrátit, když na konci Želče odbočíme

doprava, přijedeme do Lomu. Zde odbočíme vlevo a přes Větrovy (rozhledna Hýlačka) a Horky sjedeme k řece Lužnici a přes předměstí Čelkovice dojedeme až do Tábora, k parku před nádražím ČD.

Prodejna potravin: Sezimovo Ústí I a II, Choustník, Tučapy, Myslkovice,

Želeč, Malšice

Restaurace: Sezimovo Ústí I a II, Choustník, Turovec, Myslkovice,

Roudná, Čenkov, Malšice

Občerstvení: Kozí Hrádek, Tučapy

Kemp: Roudná