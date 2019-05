Cyklotrasa - Na Borkovická blata za lidovou architekturou

Výchozí místo této trasy se nachází před vlakovým nádražím v Táboře. Vyjedeme směrem na Lom. Z kopce sjedeme k řece

Lužnici a po proudu pokračujeme k mostu v části Čelkovice. Cestou podle Lužnice je vpravo nahoře vidět hrad Kotnov. Přejedeme most a pokračujeme vpravo. Cesta začíná nepříjemně stoupat a do kopce pokračujeme až do obce Větrovy. Ve

Větrovech si můžeme udělat krátkou odbočku na rozhlednu Hýlačka. Mírně zvlněnou

krajinou pokračujeme do obce Lom. Zde odbočíme přes vesnice

Maršov a Obora přijedeme do obce Želeč. Na konci obce nás čeká poslední větší

stoupání, na jehož vrcholu je hezký rozhled severovýchodním směrem na Chotoviny

a Chýnov. Nyní mírně z kopce pokračujeme přes Hlavatce až na hráz mezi rybníky

Nový a Rytíř. U rybníku Rytíř je tábořiště s občerstvením a možností koupání (po

dohodě se správcem kempu). Pokračujeme do obce Svinky. Náves je

zastavěna zděnými statky blatského typu. Nachází se zde též barokní

zvonice, bývalá kovárna a hasičská zbrojnice. Dále budeme již projíždět vesnicemi

na Soběslavsko-veselských blatech. Všechny patří mezi vesnické památkové

rezervace. Po trase přijedeme do obce Komárov, což je snad nejkrásnější ves

těchto blat. Kolem návsi s rybníkem a kaplí se rozkládá řada honosných selských

statků s bohatě zdobenými štíty, vesměs dílo Martina Patáka. Pokračujeme do

vesnice Klečaty. Náves obklopuje soubor blatských statků ve stylu selského baroka,

z části dílo Františka Šocha. Naše trasa pokračuje dále po blatech do obce Zálší,

opět jedné z krásných blatských vsí. Desítky statků ve stylu selského baroka, dílo

zdejších rodáků Jana Šocha a jeho syna Františka Šocha, doplňuje též barokní

zámeček a kostel. V Zálší pokračujeme do dalšího skvostu - obce Mažice. Zde opět leží velké statky, jejichž bohatě zdobené

štíty, z části práce otce a syna Šochů, vytvářejí rytmické řady. Na hrázi návesního

rybníka si můžeme prohlédnout most a kapličku z poloviny 19. století. Po trase se dostaneme do

Vesců. Před tím můžeme odbočit do Záluží, kde je muzeum vesnické kovárny.

Z Vesců dojedeme do Soběslavi na náměstí. Historické jádro města je památkovou rezervací. Za zmínku stojí kostely sv. Petra a Pavla, sv. Víta a barokní mariánský sloup. K návštěvě vybízí též Blatské muzeum. Alternativní trasa, při které

se však ošidíme o krásné vesnice na Soběslavsko-veselských blatech, začíná u

rybníku Rytíř. Zde odbočíme vlevo a budeme sledovat trasu přes Debrník, Nedvědice a Vesce do Soběslavi. Tato trasa nabízí za hezkého počasí výhledy do širokého okolí.

Z náměstí v Soběslavi pokračujeme přes Sedlečko, Myslkovice do

Košic. V Myslkovicích je raně barokní zámek. Za fotbalovým hřištěm leží u lesa

zachovaný židovský hřbitov z 18. stol. V Košicích se vydáme směrem do Plané nad Lužnicí. V části Strkov najdeme letní sídlo Harrachů v podobě malého zámku. Pozor - za železničním přejezdem se dostaneme na mezinárodní silnici E55 s velmi silným provozem zvláště kamionů. Po této silnici jedeme asi 1 km. Poté naše trasa odbočuje vlevo na most a

dále pokračujeme přes Zhoř do Lomu. Do Tábora se vrátíme po mám již známé trase přes Větrovy , Horky a Čelkovice.

Prodejna potravin: Želeč, Hlavatce, Soběslav, Myslkovice, Košice

Restaurace: Soběslav, Myslkovice

Občerstvení a tábořiště: Rybník Rytíř