Cyklostezka z Tábora přes Stádlecký most, Opařany a Jistebnici zpět do Tábora





Jedna z nejoblíbenějších cyklostezek na Táborsku vede přes historickou památku – Stádlecký most. Začíná v Táboře a pokračuje přes Stádlec do Opařan a následně přes Jistebnici zpět do Tábora. Cyklisté si po cestě užijí celkem 66 kilometrů a dočkají se celkového převýšení 246 metrů. Cestou se mohou pokochat přejezdem přes poslední dochovaným empírový řetězový most v České republice, jenž byl do Stádlce přemístěn v letech 1960 až 1975.