22.06.2019, 11:00 - 13:00, Knihovna pro dospělé, 3. patro

Rádi bychom Vás pozvali na přednášku Mvdr. Martiny Načeradské - Co je kočka zač a co potřebuje? Jak lépe porozumět své kočce? A proč třeba močí mimo záchod?

To vše a spoustu dalších zajímavých věcí Vám prozradí MVDr. Martina Načeradská.

*Vstupné je dobrovolné a veškerý výtěžek půjde pro depozitum Kočka v srdci.

*Rezervace na kockavsrdci@seznam.cz