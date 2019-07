Chýnovská jeskyně láká malé i velké průzkumníky

Do konce srpna od úterý do neděle od 9 do 17 hodin

Chýnovská jeskyně je národní přírodní památka ležící v katastrálním území obce Dolní Hořice východně od Tábora, která představuje nejvýznamnější a nejrozsáhlejší krasový útvar jižních Čech. Délka turistické trasy je 260 metrů s převýšením 36 metrů. Doba prohlídky 45 minut, teplota vzduchu 5-9 °C. Zachovány jsou původní kamenné schody, a tak je prohlídka i exkurzí do historie.