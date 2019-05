Chýnov v neděli zaplní historická vozidla

Krásu historických vozidel si návštěvníci prohlédnou od 11 do 12.30 hodin. Poté bude odstartována 55 kilometrů dlouhá vyjížďka přes Turovec a Košice do Klenovic a zpět do Chýnova. Pozvání přijal legendární motokrosový závodník Jaroslav Falta a sběratel historických motocyklů Petr Hošťálek. Registrace před vyjížďkou se koná v Chýnově do 10.30 hodin. Startovné činí 150 korun. Dobové oblečení účastníků vítáno.