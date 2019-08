Charitativní táborský sraz Mustangů a US Cars

Neděle 13. října 2019 v 13:30 až 16:30



Tábor - Žižkovo náměstí

Odkaz na událost na fb: zde

Po minulém roce, kdy jsem uspořádal, původně sraz 15-20 auťáků, očekával cca 100 návštěvníků a nakonec bylo přes 120 aut a cca 2 000 lidí, jsem to letos pojal trošku jinak.

Proč nespojit něco nádherného s užitečným? Pojďme se pobavit a zároveň pomoci!

Tímto zvu všechny příznivce amerických aut 13. 10. 2019 na Žižkovo náměstí v Táboře na Charitativní sraz mustangů a US cars.

V čem spočívá název Charitativní? Vše pro Táborský domácí Hospic.

Vaše finanční příspěvky poputují na podporu Domácího hospicu Jordán v Táboře,

a tím pomohou umožnit nevyléčitelně nemocným žít na konci života tak, jak si přejí:

mezi svými blízkými a tam, kde to mají rádi - doma.

www.hospicjordan.cz

Pro tuto příležitost byl zřízen transparentní účet, na který můžete posílat Vaše příspěvky. Pojďme každý poslat nějakou korunu od teď každý měsíc do srazu!!!

115-8834450207/0100

Vstup na sraz bude pro diváky zdarma. Pojďte nás prosím podpořit formou zasláním příspěvku ve prospěch hospicu.

Na náměstí v Táboře nás budete moci dále podpořit tím, že si zakoupíte slosovatelné lístky v hodnotě 50,- a v průběhu odpoledne budeme losovat výherce, kteří budou mít na konci programu možnost usednout do některého z vozů jako spolujezdci a svést se v koloně. A to je myslím mega bonus za vaši ochotu a pomoc!!!



Na celé náměstí je zábor!!! Prosím tedy návštěvníky srazu, aby nevjížděli svými soukromými vozy na náměstí!!!

Teď bych navázal na suprové majitele těchto vozů. Minulý rok se vybíraly dobrovolné příspěvky na organizaci. Letos ale dělám maximum pro to, abych do této charitativní akce zapojil co nejvíce lidí, kteří nám zdarma pomohli. Tzn. pojďme při příjezdu každý dát dobrovolný příspěvek 200,- za vozidlo. Pokud by jako v předešlém roce vyšlo počasí, dorazilo například 150 vozů a atmosféra byla minimálně stejně báječná jako loni, vybrali bychom takto nádherných 30 000,-.

Později přidám do události na FB příspěvek, kam se majitelé vozů budou moci přihlašovat vložením fotky své káry. Pokud navíc k fotce své káry připíšete „Charitativní sraz“ znamená to, že jste ochotni na konci dne svézt jednoho z vylosovaných šťastlivců. Postavíme kolonu a objedeme okruh na cca 15 minut. Čím více se takto přihlásí, tím více slosovatelných lístků budeme moci prodat a více lidem nabídnout třeba i životní zážitek.

Všechny darované příspěvky budou ještě v den srazu předány zástupcům hospicu.

Prozatím orientační časový harmonogram (bude postupně upřesněno, včetně přesné trasy):

13. 10. 2019 sraz vozů od 09:30 do 10:30 v relaxační zóně Komora Tábor.(Na Bydžově 3122, Tábor). Od vrchu sídliště budou stát na křižovatkách dobrovolníci ve vestách a budou navigovat.

10:45 společný odjezd do Bechyně na náměstí T.G. Masaryka. (Tábor, Slapy, Malšice, Bechyňská Smoleč, Sudoměřice u Bechyně, Bechyně). Zde proběhne cca 1,5 hodina pauza na oběd.(Zde se mohou připojit další vozy.)

12:30 odjezd z Bechyně. (Sudoměřice u Bechyně, Hlavatce, Želeč, Ústrašice, Planá nad Lužnicí, Tábor)

13:30 příjezd na Žižkovo náměstí v Táboře.

14.00 – 16:00 doprovodný program na náměstí. Vyhodnocení a přeměření nejhlučnějších vozů. Informace a zajímavosti o vozech. Prodej tomboly.

16:00 slavnostní předání šeku zástupci z táborského domácího Hospicu Jordán.

16:15 postavení kolony a krátká projížďka s vítězi tomboly.

16:30 ukončení srazu

V tuto chvíli patří velké dík:

Samotnému městu Tábor za záštitu této akce a finanční podporu.

Tělovýchovnému zařízení města Tábor za poskytnutí asfaltové bruslařské plochy v odpočinkové zóně Komora.

Reklamní agentuře Proeffect za výrobu plakátů a dalších potřebných materiálů k organizaci.

Burza Tábor, která od měsíce březen bude posílat 1,- z každé prodané vstupenky.

RipTide production za design plakátů a natočení videa.

Beer-pong.cz, kteří odvádí od měsíce únor 5,- za každý registrovaný tým v ligových turnajích.

Putovní pražírně, která bude na náměstí prodávat vynikající kávu a z každé kávy odevzdá část výdělku na Hospic.

Sezona – 4 krát jinak, že v den konání pro Vás připraví burgry a další dobroty a 30% z výdělku darují pro Hospic.