Českoslovenští letci v RAF

Městská knihovna Tábor od 18 do 20 hodin.

Přednáška se zaměřuje na letce, kteří se nejrůznějšími cestami snažili bojovat proti okupantům jejich země. Časová linie začíná událostmi let 1938 a 1939, Mnichovským diktátem a zabráním zbytku Československa, a končí poúnorovými událostmi. Vyzdviženy budou čtyři z mnoha jedinečných a často velice krutých životních příběhů. Mimo generálporučíků a legend československého letectva Františka Fajtla a Františka Peřiny budou zmíněny i tragické osudy armádního generála Air marshala RNDr. Karla Janouška a plukovníka in memoriam Františka Truhláře. PhDr. Daniel Švec je soukromý historik a řádný člen KVH Czech Spitfire Clubu.

Životní osudy československých letců bojujících v britském Královském letectvu jsou středobodem zájmu soukromého historika z Mýta u Tachova. Těch příběhů je obrovské množství a každý z nich je jedinečný. Jak sám badatel Daniel Švec říká, je prakticky nemožné je vylíčit, natož prožít, procítit. I přesto bychom se o to měli nějakou měrou pokusit. Právě proto je snahou dostat osudy zmíněných letců více do povědomí veřejnosti, zvláště, jde-li o události staré i přes sedm desítek let. Však taky motto, vepsané na internetových stránkách historika, zní: nezapomínejme na své hrdiny.

Daniel Švec je povoláním lektor českého jazyka, učí v Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Mariánských Lázních cizince český jazyk. Přednáší také na Univerzitě třetího věku – Západočeské univerzitě v Plzni a o svém velikém koníčku, úzké oblasti válečné letecké historie, vyprávěl v rozhovoru pro Deník (více).

V Britském královském letectvu sloužilo za druhé světové války celkem 2402 Čechů a Slováků. Pětina z nich se konce války nedočkala. Ne všichni ale byli piloty. Vedle známých mužů v modrém tam byl pozemní personál. Další muži působili na administrativních pozicích, jako styční důstojníci u královského letectva nebo ve výcvikových jednotkách. V RAF byli také letci z řady jiných zemí. Čechoslováci si ale u britského letectva vydobyli vynikající pověst stejně jako jejich polští kolegové. Mnozí letci se po únoru 1948 stali oběťmi komunistického režimu. Přicházeli ze Západu a mnozí z nich měli za manželky Angličanky. Dávno před komunistickým pučem dávali otevřeně najevo nespokojenost s tím, jak fungovala poválečná limitovaná demokracie. (Typickým příkladem za všechny může být známý protektorátní odbojář Jan Smudek. Český personál sloužící u RAF připomíná pražský Památník Okřídleného lva. Padlé letce připomíná památník v Praze-Dejvicích. Dne 9.11.2015 byla v Kroměříži na budově bývalých kasáren odhalena pamětní deska věnovaná místním rodákům z řad RAF.