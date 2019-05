Čert a Káča v DON

Tábor, velký sál Divadla Oskara Nedbala

V neděli 20. ledna od 14.30 hodin: Čert a Káča.

Kdo by neznal pohádkovou Káču, řízné a rázovité děvče. Slouží u panovačné kněžny, která závidí Káče její mládí a lásku a vymýšlí nejrůznější záminky, aby ji mohla trápit. Co se stane, když se do všeho vloží samo peklo? Jak si Káča poradí s čertem? Vše se dozvíte v představení, které potěší řadou písní a veselých scén.

Na motivy klasické pohádky Boženy Němcové příběh napsala známá spisovatelka a autorka Božena Šimková, která v něm zúročila letitou zkušenost s mnoha televizními i divadelními pohádkami. Hraje Divadelní agentura Praha.