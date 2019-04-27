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Všechny Vás srdečně zveme na BURZU TÁBOR 27.04.2019 SOBOTA

ZDRAVÍME VŠECHNY TÁBORÁKY A PŘÍZNIVCE PRODEJNÍCH BURZ Z ŠIROKÉHO OKOLÍ. SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA BURZU, KTERÁ SE USKUTEČNÍ NA LETIŠTI AEROKLUBU TÁBOR. ZAČÍNÁME OD 07:00 ZA KAŽDÉHO POČASÍ. ZÚČASTNIT SE MŮŽE KDOKOLIV.

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 07:00 | VSTUPNÉ 50,- | PARKOVNÉ 50,- |
 WWW.BURZATABOR.CZ
 +420 725 167 254

27. 4.  (07:00–12:00)
Tábor
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