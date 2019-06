Hraje Squadra Sua Praha v úterý 16. července v Rajském dvoře od 16 hodin. Vstupné je 70 korun.

Hasičská groteska a klaunerie pro všechny, kdo kdy chtěli být hasičem. Vítejte na popletených oslavách 120. výročí založení jednotky dobrovolných hasičů Bomberos. Tři hasiči milují svou práci a odhodlaně a čestně drží stráž. Bohužel na jejich hasičskou stanici už všichni dávno zapomněli. Nikdo je nevolá k ohni ani k záplavám. Naši hasiči však stále trénují, rozvinují a smotávají hadice a jsou připraveni Bližnímu ku pomoci.

Pláštěnky a kapesníky s sebou, bude se hasit a slzet smíchy!

Po představení čeká na děti výtvarná dílna. Co se bude hasit? Žízeň. A co nejlépe hasí žízeň? Přece melouny! A je toho tolik, co se z nich dá vyrobit….



Prodej vstupenek na místě vždy hodinu před představením.

V průběhu akce bude v rajském dvoře otevřena malá kavárna.

Představení je realizováno v rámci D/O/N TÁBOR V RAJSKÉM DVOŘE – Divadelní léto 2019 s podporou Jihočeského kraje – program Podpora kultury 2019 a města Tábor v rámci Programu na podporu kultury - kulturní oživení města Tábor v letech 2016 – 2020.