Blatské muzeum: Smrčkův dům Soběslav

od 1. května do 30. září

od úterý do neděle od 9 do 12 a od 12.30 do 17 hodin

Nová etnografická expozice Život na Blatech a Kozácku byla slavnostně otevřena v roce 2017. Jak napovídá už název expozice, je věnována tradičnímu životu v oblasti Soběslavsko-veselských Blat a severněji položeného Kozácka. Je instalována v 10 sálech rekonstruovaného Smrčkova domu a jde tak o nejrozsáhlejší ucelenou etnografickou expozici v jižních Čechách. Celý objekt je bezberiérový.

Přijďte pohlédnout na krojované Blaťačky na venkovské návsi i do světnice blatského statku z 19. století! Podrobně poznáte blatské i kozácké lidové kroje, všechny jejich součásti i další projevy lidového umění, jakož i lidovou architekturu, tradiční zemědělské činnosti a řemesla. Samozřejmě nemůže chybět zmínka o těžbě rašeliny. Důraz je kladen na autentické exponáty vybrané z bohatých muzejních sbírek.

Pro děti v objektu vznikla také ojedinělá tematická herna, v níž se mohou zábavnou formou seznámit s lidovou kulturou anebo si třeba jen tak poležet na peci.

Kromě toho najdete ve Smrčkově domě i expozici Krajina Táborska ve výtvarném umění.

Vstupné:

Základní 50 Kč

Snížené 30 Kč

Rodinné 100 Kč