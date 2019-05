Blatské muzeum: Rožmberský dům Soběslav

Historie tohoto domu sahá až do druhé poloviny 15. století.

Dnes je Rožmberský dům hlavním sídlem Blatského muzea. Od roku 1985 je zde umístěna stálá expozice Příroda Táborska, kterou v roce 2014 doplnila umělecko-historická expozice Soběslav – město pětilisté růže. Současně je v objektu výstavní / přednáškový sál, knihovna a přírodovědné pracoviště Blatského muzea. Celý objekt je bezbariérový, vybavený výtahem.

Stálá expozice Příroda Táborska umístěná v šesti sálech 1. patra Rožmberského domu je v současnosti největší svého druhu v jižních Čechách.

Tématem druhé stálé expozice slavnostně otevřené v rámci 3. noci v Blatském muzeu dne 27. května 2014 je více než čtyři staletí trvající rožmberské období dějin města i zdejší „druhý život“ Rožmberků.

Expozice je umístěna ve dvou sálech 1. patra Rožmberského domu a v přilehlém prostoru nad schodištěm, které je osazeno souborem obrazů ze soběslavských dějin od malíře Josefa Šimáka vytvořeným pro Výstavu jižních Čech konanou v Soběslavi v roce 1950. Pro dětské návštěvníky je připraven pracovní list a také rožmberská růže ve formě dřevěného puzzle.

Vstupné základní 50 Kč, snížené 30 Kč, rodinné 100 Kč.

Otevřeno od 1. května do 31. října od úterý do pátku od 9 do 12 a od 12.30 do 17 hodin.