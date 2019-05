V neděli dne 20. ledna proběhne ve spolupráci a za mediální podpory Rádia BLANÍK v lyžařském areálu Sportrelax centrum Monínec již sedmý ročník preventivně bezpečnostní akce s názvem „Bezpečně na Monínci s Rádiem Blaník“. Policisté, zdravotní záchranáři a hasiči budou dohlížet nejen na bezpečnost návštěvníků, navíc pro ně ve spolupráci Rádiem BLANÍK připraví zajímavé a užitečné ukázky a řadu zábavných her a soutěží.



Rádio Blaník svou akci na Monínci připravuje již několik sezón. Moderátoři tak již tradičně připraví řadu soutěží a her o hodnotné ceny.



Policisté se vedle svých tradičních preventivních činností, jako jsou opatření proti krádeži či vykrádání vozidel, případně proti zlodějům, kteří by si od sjezdovky chtěli odnést cizí lyže či snowboard, zaměří zejména na osvětu a dodržování „Desatera FIS“, tedy bezpečnostních pravidel na sjezdovce. Málokdo ví, či spíše si neuvědomuje, že od tohoto již všeobecně i právně uznávaného ustanovení se následně může odvíjet trestně právní odpovědnost osob, které při nedodržení či porušení těchto zásad způsobí jinému například újmu na zdraví (§147, §148 TZ). Policisté dále na různých místech sjezdovky orientačně změří rychlost lyžařů a snowboardistů. Dle zkušeností z uplynulých ročníků někteří z nich dosahovali rychlosti téměř 70 km za hodinu a zdaleka ne všichni měli své lyže či snowboard v té chvíli bezpečně pod kontrolou. Na tuto skutečnost policisté v následném programu, při kterém vysvětlí jednotlivá ustanovení „desatera“, důrazně upozorní a připomenou všem bezpečnost a vzájemnou ohleduplnost, a to nejen na této oblíbené sjezdovce. Policisté rovněž pro lyžaře a snowboardisty připraví možnost bezpečně si vyzkoušet, jak by se pohybovali po svahu pod vlivem alkoholu či omamných a psychotropních látek. K prevenci takovéhoto jednání mají policisté k dispozici speciální brýle, kterými takovýto stav umí navodit.



Záchranáři pak společně s policisty připraví přímo na svahu ukázku činnosti při zranění lyžaře či snowboardisty, včetně zajištění místa úrazu, ošetření zraněného, následného transportu a nastínění trestně právních důsledků pro toho, kdo by nesl na události vinu. Tato ukázka je plánována na přibližně jedenáctou hodinu dopolední.



Záchranáři z hasičského záchranného sboru návštěvníkům předvedou svou techniku a rovněž pak představí svůj speciální tým, který ukáže, jakým způsobem se za asistence zdravotníků a policistů provádí záchrana, respektive bezpečné vysvobození osob ze zastavené sedačkové lanovky. Tato ukázka proběhne okolo jedné hodiny odpolední.