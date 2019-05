Betlémy ve stodůlce - vernisáž výstavy

neděle 10. 12. od 10 hodin (do cca 11 hodin potrvá vernisáž, jinak samotná výstava bude otevřena denně od 10 do 17 hodin, potrvá až do 7. 1. )

Hvožďany (u Bechyně), dům rodiny Pokorných (v obci značeno)

Tradiční výstava betlémů všech velikostí a ze všech možných materiálů z rodinné sbírky manželů Pokorných.