Benefiční koncert pro Elišku

sobota v 19:30

ode dneška za 4 dny · 17–28°C Slunečno



NO Signal - Svatošova 25, 39001 Tábor

Jelikož tragicky a náhle odešel náš dobrý kamarád, kolega, štamgast, dobrý člověk, ale hlavně otec od rodiny Oldřich Máslo z Tábora - Čekanic a víme jak moc rád měl náš bar, rozhodli jsme se pomoci jeho rodině. Tátu to Elišce sice nevrátí, ale snad to alespoň pomůže překonat začátky této těžké a složité situace. Celý víkend bude k dispozici na baru kasička a 20% z tržby půjde i ze strany No Signalu.