Bechyňské jaro 27. ročník

Pátek 12. – sobota 13. dubna / Prostory kulturního domu Bechyně.



Jihočeská postupová přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních kolektivů.



PÁTEK 12. dubna

MS 9.00 ředitel Zahájení

MS 9.10 Dramathálové (Volary) Kouzelnická škola

VS 9.45 Velký Poškolák (Hluboká nad Vltavou) Uzavření

MS 10.30 Šramotík 2 (České Budějovice) Správná parta

MS 11.50 6. ročník LDO Jindřichův Hradec Přeháňka

VS 12.40 Šramotík 1 (České Budějovice) Žárlivá kamarádka

MS 15.00 LDO ZUŠ Jindřichův Hradec Jameiáda

VS 15.35 Krekry ( Jindřichův Hradec) Leni

MS 16.10 LDO ZUŠ Jindřichův Hradec Henryho sladký týden

VS 17.40 Parta Kámošů (Borovany) Navždy hra

MS 18.10 Divoch (České Budějovice) The Olders

VS 18.40 Tlaminy (Strakonice) Proč?!

SOBOTA 13. dubna

VS 9.00 Mladí talenti (DDM Kaplice) Jeníček a Mařenka

MS 9.25 ZUŠ Jindřichův Hradec Případ Pedro Urdemalas

VS 10.00 Loutky bez hranic Příběh malé Lupitiny González

Inspirativní představení

MS 11.35 Tralalou (Tábor) Po stopách divokého zápalu

VS 12.05 Na Pohodu (České Budějovice) Popelka

VS 15.00 Madraha (Strakonice) Dalskabáty hříšná ves

aneb zapomenutý čert

MS 16.05 ZUŠ Jindřichův Hradec Jakub a dvěstě dědečků

VS 16.40 Sosník (Strakonice) Divnej svět