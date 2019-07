„Abstrakce, pareidolie a imaginace“ v Galerii Bernarda Bolzana

Výstava

Vernisáž výstavy bude zahájena v sobotu 3. srpna 2019 v 15.00. Výstava potrvá do konce měsíce. Dvojice autorů, Jan Pešta a Vladimír Vondrejs, vystavovali v GBB již několikrát, ale většinou prezentovali vždy jen zcela aktuální díla. Tentokrát se však zaměřují na stadia svého vývoje v oblasti malování a modelování abstraktních obrazů (J. Pešta) a v oblasti tvorby pareidolií a imaginativních obrazů (V. Vondrejs) od počátků do současnosti.

Pro J. Peštu byla dobrou průpravou jaho praxe v keramické dílně, kde se na povrchu jeho stále větších a větších nádob objevovaly jak prvky abstraktní, tak prvky figurativní. Jeho abstraktní malování vyvěrá evidentně z abstraktních prvků keramiky, o čemž svědčí jeho časté oscilace mezi malbou a modelovaným reliéfem, které se objevují jako projev unikání z dvojrozměrnosti do třetího rozměru na jeho abstraktních obrazech. Jeho plošná malba využívá pastózní materiály, které umožňují mělké vrstvení různými postupy i zředěné barvy, jejichž prvotní nánosy na látky či dřevěné desky lze rozfukovat fénem. Technické principy nachází J. Pešta většinou na internetu, ale jeho postupy jsou bohatě kombinovány a chytře rozvíjeny a materiálový základ je

zcela originální. Postupně prochází obdobími, pro než je charakteristický určitý technický princip, který je osobitě rozvíjen a obměňován až do úplného vyčerpání možností. To způsobuje, že každé období má zřetelné charakteristiky, okolo kterých se odvozují příbuzné varianty obohacované o nové nápady. V dalším období autor přechází k novému technickému principu, anebo k nové kombinaci principů. Výsledkem jsou však vždy díla, která jsou realitou sama o sobě, realitou umělou, neodezíranou v okolní skutečnosti. To je asi důvodem, proč J. Pešta svá díla nepojmenovává. Proč pojmenovávat to, co je vidět. Na výstavě jsou předvedeny ukázky reprezentující vývoj autorovy abstraktní tvorby. Není bez zajímavosti připomenout, že J. Pešta podstatně rozšířil svůj seznam pražských výstav a při neutuchajícím zájmu o jeho díla zvýšil své ceny kupodivu jen zanedbatelně.

Pareidolie jsou jevy, jejichž příčinou je podle prof. psychiatrie Vondráčka šalebné vnímání. Např. při pohledu na letní mraky, každý z nás vidí hrady, krajiny, postavy nebo tváře zvířat či lidí atp., i když tam evidentně nejsou. V. Vondrejs si pareidolie vysvětluje spíše jako pokusy mozku nabídnout nám nějakou smysluplnou interpretaci pozorovaného obrazce, která ovšem nemusí odpovídat skutečnosti, neboť i náš mozek je chybující. Jde tedy píše o šalebnou interpretaci mozkem, než o šalebné vnímání okem. Se svou cestou ke zjevování pareidolií a k využití této hry k umělecké tvorbě nás autor seznámí prostřednictvím svých obarazů snímaných z vody kontaminované na povrchu olejovými barvami. Po usušení sejmutého obrazce autor čeká na zjevení, které pak zvýrazňuje malbou či kresbou tak, že zjevovaný obsah je zřejmý i dalším divákům. V současné době dospěl V.Vondrejs do fáze, kdy jeho obrazy

nejsou jen prosté pareidolie, ale díla, na jejichž dokončení se významněji uplatňuje představivost (imaginace), která nemusí být pouze indukovaná zjevováním šalebných interpretací, nýbrž pochází z jiných vnitřních podnětů probíhajících při procesu tohoto typu tvorby. Ostatně přijďte se podívat. Tento typ tvorby není zajímavý jen svou uměleckou hodnotou, ale také z hlediska vědeckého, neboť vypovídá o činnosti našich mozků a přináší interpretovatelné psychologické informace o osobnostních vlastnostech tvůrce i diváků. Zájem autora o pareidolie nepramení pouze z jeho zaměření na výtvarné umění, ale také z jeho vědecké činnosti, jíž se věnoval jako biolog 55 let svého profesního života. Autor chápe svou tvorbu jako zábavnou hru s povrchem vody a

komunikaci své mysli s realitou vnějšího světa prostřednictvím zjevovaných obrazů. Předvede ukázky vývoje techniky malování na povrchu vody a úpravy a dokončování zjevovaných obrazů jako cestu mezi chaosem a řádem. Jeho obrazy jsou neprodejné, ale lze si u něj objednat reprodukce velikosti A3 za výrobní ceny.

Při vernisáži uslyšíte kromě úvodních slov neobvyklé hudební vystoupení na lesní roh a během občerstvení si budete moci pohovořit s autory mimo jiné i o kurzech pořádaných v rámci Muzea designu a moderního umění v Benešově, a to na téma „Hledání krásy“, jehož autorem je V. Vondrejs.

Spojte návštěvu výstavy se zhlédnutím překrásné obce Těchobuz, kde jsou rekonstruovány všechny památky na vyhnanství světoznámého zakladatele matematické logiky, teologa a myslitele Bernarda Bolzana, který tu strávil mnoho let pilnou prací. V galerii je umístěna mimo jiné i stálá expozice o životě tohoto významného vědce z doby obrozenecké.