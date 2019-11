Kdy: v případě vhodných podmínek Kde: Čertovo břemeno u Nadějkova na Jistebnicku a Mladovožicko

O běžecké trasy ve vyšších polohách Táborska na Jistebnicku, Borotínsku a Nadějkovsku pečuje spolek Čertovo břemeno. Celkem upravuje zhruba 85 kilometrů. Většinu tras, a to mezi Libenicemi, Javorovou skálou, Jistebnicí až do Borotína a Tábora, upravují rolbou, do Střezimíře, Červeného Újezdu a Mezna používají k protažení skútr, o další trasy v okolí Nadějkova a Chyšek se stará traktor. Běžkařům se doporučuje nástup v Libenicích, kde mají k dispozici parkoviště pro 150 aut. Z tohoto centrálního rozcestí mohou nastoupit na všechny trasy.