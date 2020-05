Zoo otevřela v pondělí 27. dubna, vzhledem k mimořádné situci ohledně šíření koronaviru byla uzavřena od 15. března do 26. dubna, nyní dle nařízení vlády je možné vstupenky koupit pouze online na e-shopu, na pokladně není možné zaplatit.

Otevřeno mají i o státních svátkcích. Nyní lze nakoupit na webu i výhodné roční vstupné pro rodiny s dětmi i dospělé, kvůli opařením byla zrušena komentovaná krmení zvířat.

Do zoo mají vstup zdarma držitelé průkazu ZTP/P, vozíčkáři, psi a děti do 3 let věku. Parkování je také bez poplatku.