Rozhledna na Čermákově vrchu u Krátošic byla otevřena 5. května 2001. Stavba slouží jako telekomunikační věž, která zároveň na dvou vyhlídkových plošinách (krytá prosklená a vyšší otevřená) nabízí pro veřejnost rozhled do kraje. Na věž vede kovové točité schodiště. Ostatně celá stavba je zajímavou směsicí kovu, dřeva a skla.

Stavba se nachází na Čermákově vrchu nad obcí Krátošice v nadmořské výšce 532 metrů nad mořem. Krátošice jsou leží asi 6 kilometrů na jihovýchod od Plané nad Lužnicí.

Nejbližší železniční zastávka se nachází v Doubí u Tábora (železniční trať 220 Praha - České Budějovice) odkud se lze vydat po okresních silnicích přes obec Košice do Krátošic. Cesta je dlouhá přibliženě 6 kilometrů. Autem je možné zajet do obce, kde i zaparkujete. Odtud je to k rozhledně pěšky 200 metrů po modré značené turistické stezce. Vyšší nekrytá vyhlídková plošina je volně přístupná. Kryté nižší patro je uzamčené.

Výhled z rozhledny je kruhový a spatřit je možné část Šumavy s vrcholy jako jsou Boubín, Libín, Kleť v Blanském lese a podobně. Zahlédnout je možné i část Českomoravské vrchoviny, rozhlednu Hýlačku u Tábora, hrad Choustník s rozhlednou nebo Svidník nad Obrataní.

Otevřeno: bez omezení

Vstupné: zdarma