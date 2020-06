Věděli jste, že v Táboře působil řád bosých augustiniánů? Přijďte si zahrát naši dobrodružnou hru a dozvíte se mnohem více. Třeba to, proč se náměstí Mikuláše z Husi říká „Klášterák“.

Hra je určena pro malé skupiny nebo i jednotlivce ve věku od 10 do 14 let. Zúčastnit se mohou také rodinné týmy s mladšími sourozenci. Hráči budou samostatně či po malých skupinkách plnit úkoly z hrací karty a prozkoumávat při tom okolí náměstí Mikuláše z Husi i prostor bývalého augustiniánského kláštera, ve kterém dnes najdete ředitelství Husitského muzea a Galerii Ambit. Na startu vás uvítá řeholník řádu bosých augustiniánů, od něj také obdržíte hrací kartu, která vás povede celou hrou. Pak už bude všechno jen a jen na vás. Vaše dobrodružné putování po Starém Městě by mělo skončit opět v klášteře.

Chcete se tedy dozvědět, v jaké době se řeholníci do sídla husitů dostali a co bylo jejich úkolem? Kde a co byl dům Buňkovský? Jaké bylo bosácké řádové roucho? A kde a proč se říká na „base“? Zúčastněte se našeho putování s úkoly po okolí augustiniánského kláštera a odhalte všechna tato tajemství. Ale pozor! Mniši jsou tiší, tak pssst!