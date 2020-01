Kdy: Od 3. ledna do 21. února Kde: Muzeum a galerie Fara Planá nad Lužnicí

Horizontály a vertikály | Foto: Josef Böhm

Průřez tvorby Vladimíra Noska je k vidění v plánské galerii od úterý do pátku od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin. Autor se věnuje tvorbě od 80. let minulého století. Jeho parketou jsou hlavně koláže různých velikostí. Kompozice tvoří pomocí proužků a geometrických tvarů. Díla jsou převážně abstraktní.