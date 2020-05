Dům Františka Bílka v Chýnově

Kdy: Od úterý do neděle od 10 do 12, od 13 do 17 hodin Kde: Chýnov, Údolní 133

Letní sídlo a ateliér Františka Bílka v Chýnově. | Foto: Lenka Pospíšilová

Chýnovský dům předního umělce českého symbolismu a secese Františka Bílka byl postaven podle jeho vlastních návrhů v roce 1898. Podobně jako Bílkova pražská vila je také jeho „chýnovská chaloupka“ volně zasazena do přírodního prostředí. V Chýnově je možné navštívit také místní hřbitov, kde je František Bílek pochován u své monumentální pětimetrové sochy Modlitba nad hroby, vytvořené v roce 1905. Už brzy si budete moci zakoupit dlouho očekávaného průvodce chýnovským domem. Knížka, která je založena především na bohatém obrazovém doprovodu, je určena široké veřejnosti se zájmem o umění. OBRAZEM: Noc muzeí otevřela zdarma Bílkův ateliér Přečíst článek ›

Autor: Lenka Pospíšilová