Rozsvítí strom a pošlou přání Ježíškovi

Kdy: V pátek v 17 hodin

Kde: Žižkovo náměstí Tábor





Žižkovo náměstí v Táboře zkrášlí rozsvícení vánočního stromu od 17 hodin. Děti potěší Nebeská poštovna s obsluhou andílků. Dospělí se zahřejí

voňavým vánočním punčem.





Zahájí vánoční výstavy na Faře

Kdy: V pátek v 18 hodin

Kde: Fara Planá nad Lužnicí

Vystaveny budou betlémy sběratele Martina Bigase, vánoční obrazy, dekorace, výtvárná díla a keramické výrobky dětí ze základní školy. Návštěvník má možnost srovnání Vánoc ve městě a na venkově za 1. republiky na prostřeném stole a uvídí tak znatelné rozdíly, v expozici najdete i oblečené dobové figuríny či vánoční stromečky.

Strom rozsvítí andělé

Kdy: Neděle 17 hodin

Kde: Nám. TGM Bechyně

První adventní zastavení začíná již ve 13 hodin poprvé adventními trhy venku, uvnitř muzea čekají na malé účastníky navíc dílny a malování perníčků. Vrcholem bude rozsvěcení vánočního symbolu, s kterým pomohou i malí andílci z řad veřejnosti. Stačí jen domácí kostým a včasná registrace (od 13 do 16.30 hodin) u hlavní andělky Petronely.

Vánoční příběh Víti Marčíka

Kdy: V pátek od 17.30 hodin

Kde: Klub BejVák sídliště Nad Lužnicí, Tábor

Cheiron rozjíždí nový klub pro děti a mládež na Sojčáku a začátek kampaně na jeho vybavení zahájí loutkovým divadlem. Vánoční příběh – také by se mohl jmenovat Cesta do Betléma nebo ,Co se dělo o Vánocích či narození Ježíše (Ježíška) Krista. Je to víceméně tradiční zpracování této události a to především podle Lukášova evangelia. Vstupné 50 – 80 korun, děti do 3 let zdarma.





Adventní koncert v Klokotech

Kdy: V neděli od 17 hodin

Kde: Klášter Klokoty, Tábor

Návštěvníci uslyší kytarový recitál Vojtěcha Vrtišky, na housle zahraje Stanislav Fakan.

Výtěžek z koncertu poputuje na podporu rodin dětí s autismem.





Otevření betlému s Pouličníky

Kdy: V neděli od 17 hodin

Kde: Divadlo Oskara Nedbala, Tábor

Na příchod Vánoc se připravují také v táborském divadle. Betlém v sále vytvořila táborská výtvarnice Marie Valtrová K otevření zahraje a zazpívá skupina Pouličníci.

Prodejem perníčků pomohou dětskému domovu

Kdy: V sobotu od 14 hodin

Kde: Náměstí TGM Veselí nad Lužnicí

Na náměstí TGM se odehraje rozsvícení vánočního stromu formou kulturně-charitativní akce od 14 do 17.15 hodin. Při té příležitosti vystoupí mažoretky, děti z DD Radenín, letečtí modeláři či IBY POP. Vstupné se nevybírá. Koupí perníčku návštěvníci přispějí na chod domova. Součástí akce jsou i vánoční trhy.





Rozsvícení vánočního stromu s obřím andělem

Kdy: V pátek od 17 hodin

Kde: Náměstí Tomáše Bati, Sezimovo Ústí II

Advent zahájí příchod třináctimetrového anděla, který rozsvítí symbol Vánoc včetně světelné výzdoby města. Svatý Petr převezme vánoční přání od dětí a vyšle je Ježíškovi nebeskou poštou. Od 18 hodin je pro děti navíc připraveno pásmo vánočních pohádek v kině Spektrum zdarma.





Rozsvěcení vánočního stromu v Mladé Vožici

Kdy: V neděli od 16 hodin

Kde: Žižkovo náměstí, Mladá Vožice

Také v Mladé Vožici zazáří symbol Vánoc, stane se tak první adventní neděli v podvečer.