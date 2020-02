Komentovaná krmení v zoo tábor

Kdy: Sobota i neděle od 9 do 16 hodin

Kde: Zoo Tábor - Větrovy

Na krmení zvířat s odborným komentářem se mohou těšit návštěvníci Zoo Tábor. Milovníci šelem si přijdou na své v sobotu od 13 hodin, kdy dostanou potravu medvědi hnědí. Makaky jávské nakrmí o hodinu později, v 15 h přijdou na řadu čilé surikaty. V neděli v 11 h se dočká tygr Rocky a v 13 h velbloudi.

Koncert Sólo Lenky Dusilové

Kdy: V sobotu od 20 hodin

Kde: Klub Garage Tábor

Šestinásobná držitelka Anděla Lenka Dusilová vystoupí zítra od 20 hod. v klubu Garage. Vstupenky na osobitou vokalistku koupíte na baru v předprodeji za 300 Kč, na místě potom zaplatíte 350 Kč.

Vernisáž výstavy komiksů - Pin-up … a Jiří Zimčík

Kdy: V sobotu od 16 hodin

Kde: Spektrum Sezimovo Ústí

Charakteristickým znakem pin-up ilustrací je určitá narativnost naznačující děj či příběh. Pin-up styl známe i dnes, je to totiž styl, který sluší každé dámě, má ale svá přísná pravidla, jež by se měla dodržovat. Jiří Zimčík je český komiksový autor. Je vyučený truhlář, ale tomuto řemeslu se moc dlouho nevěnoval. Delší dobu se pohyboval v brněnských knihkupectvích. Od roku 2000 se po večerech věnuje kresbě komiksů, výrobě koláží z barevných papírů a ilustracím. Vernisáž hudebně doprovodí klarinetové duo Karel Biško a Jan Perník. Výstava bude k vidění do 13. března.

O popleteném království

Kdy: V neděli od 10.30 hodin

Kde: Kulturní dům Soběslav

V království vládne král Popleta II., který si přeje, aby se mu nic nepletlo. Umělecká agentura Kato v podání Jaroslava Beneše a Kateřiny Tomanové hraje hudební pohádku za 60 korun.

Minimax a mravenec

Kdy: V sobotu od 10 hodin

Kde: Kulturní dům Bechyně

Napadlo vás někdy, jaké by to bylo, kdybyste byli na jeden den maličcí jako mravenci? Co byste si chtěli užít? Na co byste asi museli dávat pozor? Přežili byste vůbec jeden jediný den? Pohádka Minimax a mravenec vám právě jeden takový den, jednoho neobyčejného chlapce, ukáže. Loutkové představení od moderního autora ze světa hmyzu, plné napínavých momentů a přírodovědeckých poznatků. Loutkové představení Jiřího Dvořáka hraje divadlo Kaká. Vstupné je 40 korun.