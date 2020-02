Za vysvědčení do Zoo

Kdy: Od pátku do neděle od 9 do 16 hodin

Kde: Zoo Tábor Větrovy

Máš vyznamenání? Tak přijď o víkendu do Zoo Tábor a budeš mít vstup za polovinu. A pokud máš samé jedničky, tak se podíváš na více než 300 druhů zvířat úplně zadarmo. Zoo má navíc výjimečně otevřeno i ve všední dny celý následující týden, protože jsou jarní prázdniny.

Kostýmová prohlídka středověkého podzemí

Kdy: V sobotu od 13 hodin

Kde: Husitské muzeum – Žižkovo náměstí Tábor

Vstupné: 70 / snížené 50 korun

Zábavná výprava do středověkého podzemí za svitu luceren pro celou rodinu se uskuteční první únorovou sobotu, kapacita prohlídky je však omezena. Doporučujeme objednat se na tel.: 774 059 263 nebo emailu objednavky@husitskemuzeum.cz.

Elektromobily pošesté přijedou do Tábora

Kdy: V sobotu od 9 do 11 hodin

Kde: Žižkovo náměstí Tábor

Již 6. ročník Rallye Česká Sibiř seznámí veřejnost s elektromobily. Organizátoři tvrdí, že v zimě jezdí lépe než auta na spalovací motor. Od 9 do 11 hodin účastníci akce představí vozidla na Žižkově náměstí. Poté poobědvají v hotelu Česká Sibiř, navštíví nabíjecí stanici v Sedlci Prčici a na Monínci potom účastníci budou tvořit sochy ze sněhu. Pořádá Asociace pro elektromobilitu ČR.

Kurz drátkování šperků v táborském domě dětí

Kdy: V sobotu od 9.30 do 13 hodin

Kde: DDM Tábor, Tržní náměstí

V sobotu pořádá DDM Tábor kurz Drátkované šperky, který ovede lektorka z Českých Budějovic Karla Hátleová. Díky ní si vyrobíte šperky, naučíte se vytvořit si i základní komponenty pro výrobu nejen šperků. Akce je vhodná pro děti i dospělé od 12 do 99 let, místa jsou stále volná.

Bechyňské perlení

Kdy: Od pátku do soboty

Kde: Kulturní dům Bechyně

Permanentka na celou přehlídku stojí 250 korun, vstupné na jednotlivá představení 50 korun.

XXVI. ročník celostátní přehlídky klasické amatérské divadelní tvorby, která se nese v duchu „Za mnoho peněz málo muziky“.

Pátek

19.00 /VS/ Zahájení

19.05 /VS/ BDS Lužnice Srdce pro krále

21.30 /MS/ Divadlo Refektář Co není přece je

Sobota

10.00 /VS/ N. K. N. Jemnice Na správné adrese

13.30 /VS/ Ochotnický spolek ŽUMPA Klub

14.15 /MS/ Bezchibi We are the talents

15.40 /VS/ Divadelní spolek Náplavka To jsme my! Náplavka grotesque

19.00 /VS/ DS Amartum Zločin v přístavní krčmě

20.40 /MS/ DS Tyl Říčany Neběhej s nůžkama v ruce