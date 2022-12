Kovárna v Selibově představí Vánoce pohádkových bytostí

Živý betlém v SelibověZdroj: Externí autor

Hastrmánci, čerti i ostatní pohádkové bytosti kovárny v Selibově u Protivína se již moc těší na Vánoce. Pokud vás zajímá, jaký stromeček si zdobí čerti, co mají hastrmani na stole při štědrovečerní večeři a jak se slavily Vánoce třeba v minulém století, můžete kovárnu navštívit. Vánoční pohádková kovárna je otevřená v sobotu 10. prosince a v neděli 11. prosince od 11 hodin do 16.30 hodin. Pokud jste už napsali dopis Ježíškovi, a byli přes rok alespoň trochu hodní, můžete psaní do Selibova přinést a v kovárně na něj dostanete razítko jako doporučení pro Ježíška, že vám toto přáníčko má splnit. Vstupné je 95 Kč.