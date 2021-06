Od pátku 18. června do pondělí 21. června se bude v Českých Budějovicích konat tzv. Svátek hudby. Ten k nám přišel s Francie. V jeden den se koná na pěti kontinentech ve 120 zemích a vystoupí na něm místní profesionálové i amatérští hudebníci. V pátek od 16 do 21 h bude program na náměstí Přemysla Otakara II. Např. v 18 h vystoupí Líný kvartet, po něm kapela Nespresso. V pátek také můžete slyšet vystoupení Tomáše a Ády Lísalových v 17 h v IGY Centru. V sobotu od 16 do 23 h můžete přijít na letní scénu KD Slavie a slyšet např. v 18.30 h U2 Revival a za hodinu kapelu ONI. Na náměstí Přemysla Otakara II. se od 9 do 19 h bude konat francouzský trh. Od 12.30 h si zde poslechnete také hudební vystoupení, třeba na začátku Lukáše Holého a ve 14 h uskupení Michansons. Na Sokolském ostrově se také bude konat program. Např. v 18 h Salsa Escuela. Vystoupení vás čekají ještě v pondělí na náměstí i na Sokoláku.

Mladí talenti v Rožmberku

Do Rožmberku nad Vltavou se v sobotu 19. června sjedou talentované děti na prvním ročníku Festivalu dětských talentů. Festival se bude konat na středověkém náměstí, kde vystoupí místní zpěváci, muzikanti i tanečníci ve věku 4 až 18 let. Prostor dostanou tedy mladí začínající umělci regionu. Od 13 h uslyšíte klávesovou třídu Petry Bieblové, od 14 h zahrají hudební skupiny NeverLate, VENERiS, DeadRoots, Mind Turbiditi! pod vedením Petry Bieblové a Bronislava Miky. Od 15 h zahrají českokrumlovští flétnisté. V 15.15 h nastoupí Krumzušband ZUŠ Český Krumlov a taneční skupina paní Begovičové. Kulturně okrašlovací spolek Čkyně zahraje v 17 h divadelní pohádku O Karkulce a 12 měsíčkách. Program zakončí v 18 h vyšebrodští rockeři Gin F# hity skupin Police, ZZ TOP, Eagles, Toma Pettyho, ale i Jiřího Schelingera nebo Olympic.

Kaplice městem skateboardingu

V sobotu se stane z Kaplice skateboardová uzavřená trať a projede jí spanilá jízda na prknech. Pojedou přes kočičí hlavy, zpomalovací práh a další překážky do kaplického skateparku v areálu Spartaku. V cíli účastníky čekají bláznivé soutěže a kulturní program. Zúčastnit se mohou i méně zkušení jezdci, do 18 let nutná helma a chrániče. Začíná se ve 14 h. Vstupné a startovné 150 Kč.

Vyrazte na burzu dětského oblečení

Kvůli koronaviru se bleší trh a dětská burza v Milevsku, které připadají na sobotu 19. května, přesunou z kulturního domu ven. Můžete zde například prodat věci po dětech a koupit jiné nebo darovat hračky pro milevskou Darovnu. V případně nepříznivého počasí se blešák a dětská burza přesouvají na další týden. Začíná se v 10 h.

Přijďte na Loutkohrátky

V sobotu 19. června se na táborském náměstí Mikuláše z Husi budou konat tzv. Loutkohrátky. Čeká vás celé odpoledne loutkových představení a divadelní dílny, děti si užijí historický dřevěný kolotoč. Akci začne ve 13 h Pražský pouťový orchestr, který vystoupí i v 15.30 h. Ve 13.30 h zahraje Divadlo ŠUS pohádku Ulhaná princezna. Ve 14.30 h následuje iOtesánek Divadla b. V 16 h představí Divadlo U staré herečky hru Tuč a Ňak. V 17 h nastoupí opět Divadlo b, tentokrát s loutkovou hrou Malý pán.

Nahlédněte do bývalých kasáren

V neděli 20. června se koná den otevřených dveří bývalých kasáren ve Vyšném. Areál si prohlédnete od 14. do 17. h. Ve 14.30 h bude komentovaná prohlídka s architekty projektu Nový Dvůr. Seznámíte se s plány na výstavbu nové městské čtvrti Nový Dvůr.

Rozmarné léto v Týně

Nasajte letní atmosféru v kinokavárně u vltavotýnské Sokolovny. V sobotu 19. června od 21.30 h budou promítat oblíbený český filmový hit Rozmarné léto. Vstupné 80 Kč.

Podívejte se, jak se plavilo dřevo

V sobotu uvidíte na Jeleních Vrších v obci Nová Pec od 14 h první ukázku plavení dříví na Schwarzenberském plavebním kanálu. Koná se už 24. novodobá plavební sezona.

Mladí a neklidní vystoupí v Třeboni

V neděli 20. června uslyšíte na nádvoří třeboňského zámku koncert Mladí a neklidní. Vystoupí Šárka Vaňková, Lukáš Randák, Andrea Holá, Marianna Polyaková aj. Začíná se ve 20 h. Zaplatíte od 590 Kč.

Country tancovačka

Country kapela Hastrmani zve na sobotu 19. června do obce Štětice na Písecku na tzv. Štětické radovánky. Od 14 h vás čeká zábavné country odpoledne. Těšte se na venkovskou tancovačku. Vstupné 100 Kč, děti zdarma.

V Krumlově se těšte na divadlo, hudbu i chůzi na laně

Ve dvou termínech se konají v Českém Krumlově Zahradní slavnosti. Ty nahrazují Slavnosti pětilisté růže, které nebylo možné kvůli covidovým omezením realizovat. Zahradní slavnosti připadají na víkendy od pátků do neděle 18. až 20. června a od 25. do 27. června. Tento týden se těšte na víkend nabitý programem. V sobotu mezi 13. a 20. h najdete v Městském parku rodinnou scénu, kde si můžete vybrat z několika divadelních představení pro malé diváky. Například ve 13.15 h hraje Divadlo Víti Marčíka pohádku Tři zlaté vlasy děda Vševěda, v 15.30 h pak zahraje pohádku Bajaja a v 17.30 h přijde na řadu představení Robinson Crusoe. V 18.45 h přijďte na koncert kapely Rybníkáři, kteří zahrají pro dětii dospělé. Mezi 13. a 19. h tam navštívíte herní zónu. Hudební scéna vyroste v Jelení zahradě mezi 13. a 22. h. Například v 16.30 h vám zahraje Kaplan’s Friends Blues Band, pak vystoupí na podiu kapela Situace a večer zakončí uskupení Bryce & Co.

Historickou scénu a aktivity pro děti najdete v areálu Klášterů Český Krumlov. Ve 13 h vám ukáže své řemeslo kejlíř Vojta Vrtek z Doudleb, znovu ho uvidíte v 17.30 h. S českokrumlovským souborem historických tanců Fioretto se seznámíte ve 14.45 hodin. Šermířské ukázky budou na programu ve 14, 15 a 16.45 h. U Schieleho domku můžete degustovat víno a poslechnout si muziku. Doprovodný program však navštívíte už v pátek. Řemeslné výrobky zakoupíte od 10 do 20 h na trzích na náměstí Svornosti. Kapela Lakomá Barka přestaví své nové CD v klášterní zahradě v 19 h. Nad krumlovskými střechami roztáhnou nejdelší slackline, popruh na balancování a chození ve vzduchu v republice. Přijít můžete také v neděli a nakoupit opět na řemeslném trhu, otevřena bude také zámecká kovárna.

Muzejní noci

Od pátku 18. června do 19. září se po celé republice koná 17. ročník Muzejních nocí. Hostitelem Národního zahájení Festivalu muzejních nocí 2021 se stane Jihočeské muzeum, kde se akce koná v pátek od 18 h. Od 18.10 h před budovou uvidíte vzdušnou akrobacii divadel Bude Cirkus a Chůdadlo, od 19 h budete svědky dělostřelby. Obě divadla ještě budou vystupovat v barokním sále a předvedou kejklířské a žonglérské umění, a to ve 18.30 h. Těšit se můžete na výrobu cínových vojáčků a dřevěných hraček, deskové hry včetně unikátních historických stolních her. Divadlo Studna v 19.30 zahraje pohádku Princ Jaromil, v 18.30 h zahraje swingová kapela Jazzika.

Program bude i na venkovním pódiu KD Slávie, kde vystoupí v 19.45 h kapela Bonsai č. 3, po nich středověká kapela Dei Gratia a ve 21.50 h zakončí divadlo Chůdadlo program svou ohňovou show. Přijít můžete také do českobudějovické Hvězdárny a planetária a od 16 do 22 h sledovat oblohu, projekce scenérie z vesmíru aj. Páteční muzejní noci se účastní také Městské muzeum Blatná, která se bude věnovat výstavě Věci aneb O každodenních předmětech našich předků. Mezi 17. a 20. h si užijete v ulici Na Příkopech tvůrčích dílniček, kde se děti naučí plstění z ovčí vlny nebo malovat na kožené náramky, svou práci vám tam představí řemeslníci jako včelaři, ševci, kováři aj., uslyšíte živou hudbu lidového souboru Pšeničky Kasejovice. Budou se opékat buřty či koupíte dobroty od pekařů.

Prachatické muzeum právě hledá pro Muzejní noc nový termín. Jezuitský seminář na Balbínově náměstí v Jindřichově Hradci nabízí program od 18 do 22 h. Užijete si hry, soutěže, tvoření a čekají vás také ochutnávky. V Táboře se program koná až v neděli. Jiří Káš zahraje v 19 h a ve 21 h na Žižkově náměstí na Handpan, Mystický hudební nástroj, mystický hudební nástroj s jedinečným zvukem, zahraje kapela Seskupení za účelem.

Regionální muzeum Český Krumlov naplánovalo program navazující na výstavu Se lvem za svobodou. Zahraje vám uskupení The Rebel Pipers, a to od 20 a 21.30 h. Vstup je volný.

Zemědělské potraviny

Národní zemědělské muzeum Ohrada v Hluboké nad Vltavou zve páteční program. Přijďte 18. června na tzv. Den zemědělství a potravinářství. Ten se koná mezi 9. a 17. h. nejen děti si užijí zábavný program, a to skákací hrad, balónkovou show či cimbálovou muziku. Návštěvníci se dozvědí spoustu o zemědělství a potravinářství. Součástí bude farmářský trh s lokálními potravinami.

Hvězdárna slaví 60 let

V pátek 18. června se mezi 10. a 17. h koná den otevřených dveří jindřichohradecké hvězdárny Františka Nušla u příležitosti jejího 60. výročí. Můžete si prohlédnout pozorovací techniku, pozorovat Slunce, poznáte kouzlo sférické projekce, uvidíte fyzikální pokusy aj. Vstup je volný.

Začal hudební týden v Letňáku

V rámci hudebního festivalu Týden v letňáku, vystoupí v českobudějovickém letním kině Háječek hned několik známých českých interpretů. Po Pokáči či Davidu Kollerovi se můžete ještě těšit na pátek 18. června na koncert Marpo & Trouble Gang. Horkýže Slíže budou koncertovat v neděli 20. června. V pondělí 21. června zazpívá letňáku písničkář Tomáš Klus, v úterý 22 .června uslyšíte pop-rockovou skupinu UDG. Všechny koncerty začnou ve 20 h. Festival uzavře kapela Jelen ve středu.

Dětský den na univerzitě

Na českobudějovické VŠTE se koná v pátek 18. června Den dětí se soutěžemi a zábavou. Těšte se na létající dron nebo luštění tajenek. Jaké úkoly děti na 13 stanovištích čekají? Například crossfit, zaječí běh, lanová past, výroba mýdla nebo placky. Nebude chybět opékání buřtů. Akce je zdarma, nutná je registrace. Začíná se ve 13 h.