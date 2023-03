Písecko

Milování a sexu je věnována nová výstava v Prácheňském muzeu.Zdroj: Shutterstock

Milování a sex v muzeu

Kdy: Od 1. března každý den mimo pondělí od 9 do 18 h

Kde: Prácheňské muzeum Písek

Vstupné: 20 Kč děti, důchodci / 40 Kč dospělí

Proč přijít: Muzeum patří od března do května milování a sexu díky výstavám Milování v přírodě, Zamilovaný Písek a Květomluva – Květiny ve výtvarném umění. První z nich zkoumá sex ve zvířecí říši pohledem přírodovědců, jedná se o rozsáhlou putovní interaktivní expozici původem z Vlastivědného muzea v Olomouci. Druhá se zaměřuje na lásku lidskou a to, jak se promítla do sbírek jihočeských muzeí. K vidění tak jsou zejména dary z lásky, zásnubní a svatební náležitosti či milostná korespondence. A jelikož lásku lze vyjádřit také květinou, třetí výstava zkoumá tajný jazyk květin ve výtvarných dílech. Všechny výstavy se veřejnosti otevírají 1. března a končí 28. května.

Přehlídka plemenných koní

Kdy: V sobotu 4. března

Kde: Zemský hřebčinec Písek

Vstupné: 120 /60 Kč

Proč přijít: Tradiční jarní přehlídka plemenných koní s oblíbeným doprovodným programem, který nabízí například ukázky jízdní policie, jízdy v dámském sedle nebo jezdecké čtverylky. V 11 h začíná přehlídka plemenných hřebců, cca ve 12.45 h pak divácky atraktivní doprovodný program.

Sraz motorkářů

Kdy: V sobotu 4. března od 13 hodin

Kde: Záboří u Protivína

Proč přijít: IX. ročník akce MoToLoM pořádají dobrovolní hasiči v Záboří. Uvítají motorkáře na jakýchkoli strojích. Na programu je malá vyjížďka po okolí a beseda z motocest spojená s videoprojekcí.

Maškarní ples Podčáry

Kdy: V sobotu 4. března od 20 h

Kde: Divadlo Pod čarou

Vstupné: V civilu 150 Kč, v maskách 50 Kč, Kulturní klub zdarma

Proč přijít: Téma knižní hrdinové bude vévodit maškarnímu plesu. Zahraje Beelee Beat z Deellee. Večerem provází Stanislava Kočvarová a Sylva Malinková ze Studia dell´arte. Samozřejmostí je soutěž o nejlepší masku i tombola.

Svět v Písku

Kdy: V pátek 3. března od 17.30 h

Kde: Sál knihovny v Písku

Proč přijít: Společné posezení u příležitosti smutného výročí války na Ukrajině. Večer připraví ti, kteří z Ukrajiny uprchli a ocitli se v Písku. Loni se Písek ukázal jako solidární, silné, sebevědomé město, ochotné a schopné rychle podat pomocnou ruku. Válka stále trvá, stejně tak i naše solidarita a vůle pomáhat.

Dětský maškarní karneval

Kdy: V sobotu 4. března od 14 h

Kde: Sokolovna Mirotice

Vstupné: Děti s maskou zdarma, bez masky 20 Kč, dospěláci 60 Kč

Proč přijít: TJ Sokol Mirotice zve děti na maškarní karneval do místní sokolovny, na programu jsou tři hodiny plné zábavy.