Jaro na třeboňském zámku

Zámek TřeboňZdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Na třeboňském zámku se můžete v dubnu a pak v sezoně zúčastnit prohlídek už od úterý do neděle, ve všední dny od 9.30 do 15.30 h a o víkendu od 9 do 15.30 h. Na Velikonoce včetně velikonočního pondělí bude otevřeno od 9 do 16.30 h.