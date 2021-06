Přiveďte v sobotu 12. června od 16 h na Jezdecké kolbiště JS Fénix Skláře, kde se bude konat Den dětí. Malé návštěvníky čeká zdravý pohyb, ukázka hasičských dovedností, divadélka, hledání pokladu, ukázka první pomoci Červeného kříže, přestavení výcviku psů, ježdění na koni, skákací hrad, malování na obličej, bojová umění. Večer se bude konat i program pro dospělé. Potěší dobroty na grilu. Vstupné je dobrovolné. Oceněny budou pohádkové kostýmy.

Muzikálové melodie v parku

V sobotu 12. června navštivte v parku Veselí nad Lužnicí koncert Filmové a muzikálové melodie v podání Klarinetového souboru Prachatice. Koncert začne v 17 hodin v parku u kulturního domu, v případě nepříznivého počasí se koncert přesune do velkého sálu KD. Vstupné dobrovolné.

U Trojice uslyšíte komorní hudbu

V koncertní síni Trojice v Písku koncertuje v neděli 13. června trio s komorní hudbou. Vystoupí sopranistka Aneta Podracká Bendová, kytarista Libor Janeček a flétnistka Maria Mikhailova. Vstupné 150 Kč v předprodeji, 170 Kč na místě. Přijďte v 19 h.

Trautenberk přijede do Soběslavi

Na soběslavském letišti si poslechnete v pátek 11. června tanz metal kapely Trautenberk. Přijďte v 16 h. Bude se péct prase a dobroty na grilu. Vstupné na místě 450 Kč.

Podpora místních trhem i snídaní

V sobotu 12. června se koná v Prachaticích v Poštovní ulici sousedské setkání s názvem Vraťme život do ulic. Posedíte s přáteli a sousedy u kávy a čaje, podpoříte lokální podniky a třeba můžete přinést svou oblíbenou snídani a podělit se. Začíná se v 9 h. Od 10 do 13 h můžete zase podpořit místní produkci a ekonomiku na Skalce, kde na trhu zakoupíte výrobky místních zemědělců, kulinářské speciality či potkáte inspirativní lidi.

Přijďte na otevřené památky

Přijďte se v sobotu 12. června projít do krajského města a prohlédnout si zpřístupněné památky. Koná se totiž Mezinárodní den památek. Náměstek primátora Tomáš Bouzek vysvětluje: „Jde o náhradní termín, protože v dubnu kvůli epidemické situaci nemohla akce proběhnout.“ Těšte se na téma Cechy a řemesla královského města České Budějovice napříč staletími. Volně přístupné budou různé objekty jako Jihočeské muzeum, Biskupská zahrada, věž Železná panna, polygonální bašta, kostel Sv. rodiny, kostel Panny Marie Růžencové, Rabenštejnská věž či Ateliér Marketerie – Nella Galery. Můžete se zúčastnit komentovaných prohlídek radnice, vodárenské věže, dominikánského kláštera či kostela Panny Marie Růžencové. O řemeslech se dozvíte také na přednáškách Českobudějovické zvony rodiny Pernerů v 15 h v muzeu či o řemeslech v archivních pramenech v 10 h ve Státním obecním archivu. Rodiny s dětmi se mohou vydat na procházku s průvodcem Řemesla a trhy v historii Českých Budějovic, a to 10.15 a v 14 h z radničního nádvoří. Každou hodinu vyplouvá po Malši loď Rozálie, kde vám sám Vojtěch Lanna ukáže město z řeky a seznámí vás s vorařským a plaveckým řemeslem. V parku pod Vodárneskou věží v 10, 12, 14 a 16 h uvidíte show z České knihy rekordů a kuriozit s názvem Parovodní řemesla. Tam bude k vidění parní mlýn, kovárnau, elektro generátor Františka Křižíka, parní pila atd. poháněné originálními starožitnými parními strojky. Děti dále čeká třeba divadlo a dospělé procházky Křižem krážem s památkářem.

Špičková setkání nad obrazy

Přijďte si prohlédnout obrazy na výstavě s názvem Špičková setkání. Její vernisáž se koná ve výstavní síni U Kostela v Jistebnici v sobotu 12. června v 16 h. Vystavuje světová balerína a fotografka Daria Klimentová své fotografie z kolekce, která byla k vidění v Albert Hall. Najdete zde i práce akademického malíře Jana Kunovského. V jeho obrazech, kresbách, grafikách najdete inspiraci baletní Múzou. Přijít se podívat můžete až do srpna,a to každou sobotu a neděli od 9 do 12 h.

Oblíbené trhy

Na třeboňském Masarykově náměstí se konají pravidelně trhy. Zajít vybírat nebo nakupovat můžete zase tento víkend, a to v sobotu 12. června. O dopoledne zaplaví město stánky s řemeslnými výrobky.

Vernisáž Jiřího Netíka na zámku

S dílem brněnského oceňovaného sochaře a řezbáře Jiřího Netíka se seznámíte v jindřichohradeckém zámku. Od neděle 13. června do 26. září se tam totiž koná jeho výstava Slyšet ticho. V sobotu v 15 h ji na druhém zámeckém nádvoří zahájí vernisáž.

Divadlo v parku pro malé i velké

V sobotu 12. června vás čeká tradiční celodenní divadelní program v Rennerově parku ve Strakonicích. Představení si užijí jak malí, tak velcí. V 9.30 h čeká děti pohádka Dlouhý, Široký a Bystrozraký DS Tlaminy. Dále se mohou těšit např. na divadlo Já to jsem Víti Marčíka mladšího a loutkovou pohádku Malý princ. Program pro děti končí v 16 h představení Pozor, los! divadla Teatro Matita. Děti si zkusí vyrobit v rámci doprovodného programu loutky, masky, ponožkové maňásky atd. Pro dospělé diváky začne ve 20 h divadlo objektů a koncert Kar na motivy Anny Kareniny Studia Damúza a skupiny Fekete Seretlek.

Projděte se zahradami v kraji

V rámci Víkendu, dne otevřených zahrad, celorepublikové akce, která se v České republice koná již po dvanácté, budou o tomto víkendu otevřeny běžně nepřístupné zahrady.

V Jihočeském kraji navštívíte celkem 29 zahrad, kam veřejnost většinou nesmí. V sobotu se můžete například od 12 h zastavit v Mezigenerační zahradě u Štěpánčina parku v Prachaticích, kde připravili pro příchozí program. Ve 13 h se zde představí zahrada Krásenka a bude se konat výměna produktů na zahradu a ze zahrady, ve 14 h následuje kurz aromaterapie. Od 16 h zahraje živá hudba, při níž můžete i tančit nebo si dát dobrou kávu. Přijďte se podívat také do zahrady Přírodovědného muzea Semenec. V sobotu od 10 do 16 h se můžete zúčastnit bylinkových workshopů pro děti i dospělé, naučíte vyrobit bylinné čajové směsi, koupelové soli či koření. V 11 a ve 14 h vás provede bylinkovou zahrádka bába kořenářka. Druhý den se v 11 a ve 14 h vypravíte na komentovanou prohlídku za stromy a bylinkami v areálu muzea. Program přichystala i Botanická zahrada při VOŠ a SZeŠ Tábor. Přijďte mezi 10. a 17. h a prohlédněte si dva expoziční skleníky. V neděli v 10 h se můžete zúčastnit komentované prohlídky botanické zahrady. Začíná se od hlavního vchodu od knihovny. Zpřístupněná bude oba dny také českobudějovická Bylinkotéka, kde vás mezi 10. a 17. h provedou nebo poskytnou rady ohledně bylinkářství.

V Borovanech navštívíte od 10 do 18 h soukromou rodinnou zahradu u Chloubů, v Českém Krumlově od pátku do neděle od 9 do 17 h soukromou zahradu Musea Fotoateliéru Seidel založenou na půdorysu secesní zahrady. U Kardašovy Řečice otevře své brány i zahrada Višňová, v Táboře u vodojemu vstoupíte do přírodního parku Lom svatá Anna. Na Táborsku navštívíte dále například Farskou zahradu Nadějkov. Kaktusy a jiné sukulenty najdete v soukromé zahradě v Jindřichově Hradci na adrese U Nemocnice 487.

Poetická vila

V neděli 13. června vás čeká další živá poezie ve veřejném prostoru. Na plotě Kralovy vily si přečtete básně z pera Miroslava Olšovkého. Na facebooku spolku Živá vila si můžete pustit video s interpretací jeho básní, dozvíte se tam také něco o autorovi. S jeho dílem vás seznámí Libor Staněk, literární a hudební publicista, který se zabývá českou poezií.

Pašijové divadlo staré 200 let

V sobotu 12. června ve 20. 30 h se v Hořicích v přírodním amfiteátru konají Hořické pašijové hry, které jsou kulturním dědictvím a mají více jak dvě stě letou tradici. V pašijovém divadle účinkují místní obyvatele a nadšenci z okolních obcí a měst. Účinkuje zde kolem sedmdesáti amatérských herců. Vstupné 130 Kč.

Hurá do Háječku. Promítají pro děti i dospělé

Letní kino Háječek v Českých Budějovicích nabízí program pro malé i velké diváky. V pátek můžete s dětmi vyrazit na pohádku Já padouch, kterou promítnou v rámci tematického večeru pro děti. Další den následuje česká komedie Líbáš jako bůh. Projekce začíná po setmění, asi ve 21.30 h. Už od 19 h však můžete posedět na předzahrádce, uložit se do houpací sítě, pohrát si s dětmi na pískovišti a poslechnout si živou muziku.