Písecko

Milevské maškaryZdroj: Archiv Deníku

Milevské maškary po 161.

Kdy: Sobota 18. února po celý den

Kde: Milevsko

Vstupné: V předprodeji (do 17. 2.) 60 korun, na místě 80 korun, děti do 12 let a ZTP zdarma

Proč přijít: Milevsko v sobotu opět ožije maškarním ruchem. Letos to jej již neuvěřitelných 161 let, kdy Milevské maškary spatřily světlo světa. Hlavní program se odehraje v sobotu na milevském náměstí, kde od 9 hodin můžete navštívit masopustní jarmark a zabijačkové hody. Nebude chybět ani doprovodný program na pódiu.Po celý den je také možné navštívit Muzeum milevských maškar se stálou expozicí věnovanou největšímu masopustu v ČR. Samotný průvod vyjde ve 14 hodin od domu kultury a po tradiční trase (ul. Nádražní, Havlíčkova, aut. Nádraží, Riegerova ul.) dorazí okolo 15. hodiny na náměstí E. Beneše. Celým dnem nás provede známý a oblíbený publicista a moderátor Václav Žmolík. Pořadateli akce jsou Maškarní sdružení v Milevsku a Dům kultury Milevsko.

Oživená masopustní tradice

Kdy: Sobota 18. února od 14 hodin

Kde: Sokolovna Mirotice

Proč přijít: Velkolepý průvod maškar vypraví už podvanácté Sokol Mirotice. Všichni noví účastníci jsou vítáni, především ti s vlastními maskami, lze si ale po domluvě některé i půjčit.

Přednáška o sexu zvířat

Kdy: Čtvrtek 16. února, 16:00

Kde: Přednáškový sál Prácheňského muzea v Písku, vstup přes nádvoří bývalé OA

Proč přijít: O ty nejzajímavější poznatky o sexu zvířat se s posluchači podělí zoolog Jiří Šebestian. Na nejdůležitější akt na světě se podíváte pohledem zoologů brzy také v putovní expozici Milování v přírodě. Ta se otevře v muzeu za dva týdny.

Beseda nad protivínskými kronikami vážně i nevážně

Kdy: Čtvrtek 16. února, 17:00

Kde: V klubovně Domu s pečovatelskou službou v Protivíně

Vstupné: Pro nečleny klubu 30 korun

Proč přijít: 65. setkání Protivínského vlastivědného klubu s Věrou Křišťálovou se bude věnovat místním kronikám.