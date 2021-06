Po dlouhé pauze se koná v Českém Krumlově jeden z prvních koncertů. Ten zahajuje koncertní seriál se známými muziknaty Léto v Krumlově. V pátek 4. června ve 20 h zahraje na terase restaurace DEPO Český Krumlov oblíbená kapela Wohnout. Za vstupenku zaplatíte 390 Kč.

Letní kino Háječek otevírá své brány

Přijďte v pátek 4. června do českobudějovického letního kina Háječek. Od 21.30 h budou promítat dobrodružnou komedii Návrat do budoucnosti. Už od 19 h si můžete užít však večer na nově zařízené předzahrádce. Tam si vyberete maso na grilu nebo zakoupíte koktejl, uvelebíte se na paletové sedačce, či v houpací síti. Pro děti je připravené pískoviště. Hned druhý den, v sobotu 5. června uvidíte českou komedii Vesničko má středisková, kterou si zvolili sami diváci. Areál letního kina bude otevřen už od 19 h.

Přijďte na blešák pod širým nebem

V sobotu 5. června se od 8 do 11 h koná v Řepici letní blešák. Přijďte vybírat na venkovní hřiště nebo dvůr obecního úřadu. Chcete-li prodávat, za 2 m² zaplatíte 50 Kč, za více 100 Kč. Občerstvení bude zajištěno.

Hodějovický program pro děti

V neděli 6. června se koná na hřišti v Nových Hodějovicích tradiční dětský den. Od 9 h čekají návštěvníky sportovní soutěže.

Klání malých rybářů

Do pátku 4. června do 16 h se můžete hlásit na dětskou rybářskou soutěž s v Hubenově na Rožnovském rybníce. Ta se koná v sobotu 5. června od 8.30 h. V ceně startovného, které činí 100 Kč, je jedna krabička návnad a dva ulovení pstruzi. Lovit budete kapry a pstruhy, ostatní chycené ryby budou vráceny do vody. Nutné je, aby si účastníci přinesli vlastní rybářské vybavení, návnady, vezírek, lepší je vzít si také rybářskou či kempovou židli. Chytat se smí na jeden prut. Rybářský lístek není podmínkou, ale přijít s účastníky musí zákonný zástupce. Háčky mohou být s protihroty.

Dětský den plný soutěží

V obci Cehnice u fotbalového hřiště se koná v sobotu 5. června od 14.29 h Dětský den. Účastníky čeká spousta zábavy a soutěží jako překážkový běh, skákání v pytli, požární útok, střelba ze vzduchovky, Gun-ex.

Africké trhy v Táboře

Chcete ochutnat čerstvé ovoce z Ugandy a z Asie? Vyrazte v sobotu 5. června na africké trhy, které se konají od 10 do 16 h v Univerzitě Tábor. Kromě toho bude k dostání také sušené ovoce, voňavé koření ze Zanzibaru, džemy a extra kvalitní káva a čaj.

Cykloturistická sezona začíná

Turistická sezona v Táboře bude zahájena v sobotu 5. června. Na Žižkově náměstí se můžete mezi 9. h a 9.30 h registrovat na cyklovýlet Cyklistické Duše(k) aneb Na kole po stopách J. V. Duška. Ujedete 60 km. Vyrazit můžete také na tříkilometrovou pěší trasu pro rodiny s dětmi Putování po stopách sochaře J. V. Duška. Ve 13.30 h zahraje kapela Keramička, dále uslyšíte Swing Band Tábor nebo Tarapaca Jazz a v 17 h legendární kapelu Schodiště. V 18 h se bude promítat film o vzniku a historii Tábora s názvem Tábor – sen, město, symbol.

Tradiční dětský den netradičně

Loučovický dětský den se koná v sobotu 5. června v parku u vily. Začíná ve 12.30 h. Těšte se na malování na obličej, dětskou stěnu, šermíře či bubenickou show. Vstupenky si vyzvednete od 13 do 13.30 h u KD, možno přijít do 14 h.

Foto na provázku se koná po jednadvacáté

V sobotu 5. a v neděli 6. června se koná v obci Strunkovice nad Blanicí 21. ročník výstavy amatérských fotografů z celé republiky Foto na provázku. Program přehlídky se bude konat v místním kulturním domě. Začne v sobotu v 10 h vernisáží, pak zahraje jazzová pianistka Beata Hlavenková. Na výstavu můžete přijít od 10 do 18 h. Navečer na parketu na Sokolské louce zahraje od 18 h kapela Lucky Brew, dále Ondřej Fencl a Hromosvod, kteří pokřtí ve 20 h CD Na kraji nebe, a od 22 h Luboš Pospíšil koncertuje s kapelou 5P. Vstupné 200 Kč. Druhý den smíte na výstavu od 10 h. Ve 12.15 h bude vyhlášena fotosoutěž a výstava ukončena. V kině od 10 h můžete navštívit cestovatelské projekce.

Tanec o podobách krásy

V sobotu 5. června uvidíte v táborském Divadle Oskara Nedbala taneční představení s humorem nazvané Graces. Choreografie byla inspirována sochou Tři Grácie a zkoumá různé podoby krásy. Za choreografií stojí Italka Silvia Gribaudi. Představení je součástí Mezinárodního festivalu současného pohybového divadla Tanec Praha. Přijďte v 19 h do malého sálu. Vstupné 250 Kč.

Kulturní program na prázdniny zahájí swing

V pátek 4. června začne Vltavotýnské kulturní léto. Pod širým nebem uslyšíte oblíbené melodie v podání Swing Bandu Tábor. Koncert se bude konat v parku u polikliniky. V létě pak mohou nejen místní setkávat u řeky Vltavy a na dalších atraktivních místech navštěvovat kulturní program. Městské centrum kultury a vzdělávání v Týně nad Vltavou připravuje oblíbený Piknik u řeky Vltavy, Festival minipivovarů, Varhanní koncerty v kostele sv. Jakuba, či letní kina u Sokolovny. Tradiční Vltavotýnské slavnosti města letos přivítají Ondřeje Hejmu s kapelou Žlutý pes, Sebastiana i Adama Mišíka. Novinkou pro letošní rok je loučení s létem společně s kapelami Čechomor a Shivers.