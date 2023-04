Táborsko

Táborské korzo.Zdroj: David Peltán

Korzo Pražská - Klokotská 2023

Kdy: V neděli 23. dubna od 14 do 22 h

Kde: Tábor

Vstupné: Přijměte vřelé pozvání a přijďte se poveselit, projít uličkami i promenádou starého města a vychutnat si jarní Tábor. Centrum se předposlední dubnovou neděli uzavře motoristům a zcela otevře volnému pohybu korzistů. Řeknětě kamarádům, babičkám, dědečkům, dětem i mazlíčkům, hoďtě se do gala a přijďte si to s námi užít. Dress code: květena a jarní barvy. A co nás dalšího čeká? Hudba, tanec, šifrovačky, divadlo, jídlo a pití co jen hrdlo ráčí, sousedé, milí lidé, benefice a blešáky! Pojďte poznat staroměstské sousedy a podnikatele, kteří se v neděli přesunou do ulic s rozličnými aktivitami!

Veselský maraton

Kdy: V sobotu 22. dubna od 8.30 h

Kde: Řeka Lužnice

Vstupné: 200 Kč při přihlášení do 18. 4., 300 Kč při přihlášení na startu

Proč přijít: Vodácký oddíl Kotva při DDM Veselí nad Lužnicí pořádá 30. ročník Veselského maratonu. Startuje se z vodáckého tábořiště v Suchdole nad Lužnicí, cíl je v kempu pod jezem Krkavec ve Veselí nad Lužnicí.

Běh pro hospic

Kdy: V neděli 23. dubna od 12 h

Kde: Žižkovo náměstí, Tábor

Startovné: 50 Kč / dítě, 100 Kč / dospělý, 100 Kč / 1 dospělý + 1 dítě

Proč přijít: I v letošním roce se poběží pro hospic, i když pouze ve zkrácené a symbolické verzi. Ale v centru veškerého táborského dění na akci Korzo Pražská – Klokotská. Start bude u stánku Domácího hospice Jordán na Žižkově náměstí ze strany z ulice Pražská. Poběží se na dlažebních kostkách (cca 50 metrů). Běh je vhodný pro všechny věkové kategorie, kočárky nevyjímaje. Každý běžec obdrží sladkou medaili! Startovné bude využito na péči o nevyléčitelně nemocné, kteří s pomocí hospice mohou být doma. Běžet se dá i virtuálně.

Loutkohrátky

Kdy: V sobotu 22. dubna od 13 do 17.30 h

Kde: Tábor, nám. Mikuláše z Husi

Vstupné: Zdarma

Proč přijít: Šestý ročník loutkového divadla se bude konat na malém historickém náměstí Mikuláše z Husi v Táboře. Program nabídne loutkové pohádky, příběhy, zábavu a kreativní dílny. Začíná Malé divadélko Praha s pohádkou O kohoutkovi a slepičce, po něm hraje Loutkové divadlo Kozlík Vodnickou pohádku, staročeské představení plné písniček. Malé divadélko Praha se vrátí na scénu s pohádkovým příběhem doprovázeným živou hudbou O Palečkovi a program uzavře klasická česká loutková pohádka Jak šel Kozlík do světa v podání Loutkového divadla Kozlík. Těšit se můžete ale i na flašinetáře, balónkovou dílnu, svět her, pohádkový kolotoč, loutkový ateliér či školu žonglování.

Móda elegantních dam

Kdy: V sobotu 22. dubna od 19 h

Kde: Kulturní dům Bechyně

Vstupné: 250 Kč

Proč přijít: Módní přehlídka konfekčních modelů, které předvedou elegantní dámy, jež zastávají jinou profesi a módu vyznávají jako svého koníčka.

Jarní burza

Kdy: V sobotu 22. dubna od 9 do 12 h

Kde: KD Veselí nad Lužnicí

Vstupné: Prodávající 100 Kč, nakupující zdarma

Proč přijít: Přijďte prodat, co se Vám nehodí nebo koupit zajímavé kousky za výhodné ceny. Sraz pro prodávající v 8 hodin, nutná předchozí rezervace stolů.

Snoubení sýrů s čajem

Kdy: V pátek 21. dubna v 18 h

Kde: KD Veselí nad Lužnicí

Vstupné: 500 Kč

Proč přijít: V tématickém večeru vás o tom, že sýry a čaje se spolu skvěle snoubí, přesvědčí sýrařský odborník Jiří Kopáček, tentokrát společně s čajovými mistry ze společnosti Good Tea. Počet míst je omezen, nutná předchozí rezervace.

Rytířova dcera

Kdy: V pátek 21. dubna v 19 h

Kde: Sokolovna Planá nad Lužnicí

Vstupné: Dobrovolné

Proč přijít: Zdravá Planá a skupina Nechtěnců uvádí obnovenou premiéru středověkého sitkomu z pera Petra Tomšů a v režii Dušana Menšíka Rytířova dcera.

Jarní taneční dílna

Kdy: V sobotu 22. dubna od 15 h

Kde: Tábor, Centrum Života, Dobrovského 729/2

Vstupné: Na místě 750 Kč

Proč přijít: Navštivte tříhodinový taneční workshop pro ukotvení se ve svém životě a radost předjarních dní. Taneční dílna je určena pro všechny, muže a ženy, každého věku, se zkušeností i bez. Na setkání si budete povídat a sdílet v kruhu, čeká vás dostatek času na volný tanec, interaktivní cvičení a průzkum možností v pohybu, sdílení ve dvojicích a ve společném kruhu.

Výstava církevních textilií

Kdy: Do 30. června

Kde: Muzeum Fara Planá nad Lužnicí

Proč přijít: Malé plánské muzeum zve na výstavu Krása starých církevních textilií a předmětů z poutí.