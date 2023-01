Užijte si bruslení

Kluziště České Budějovice.Zdroj: Deník/Jana Urbanová



Zima ne a ne se umoudřit, a tak můžeme zapomenout na zamrzlé rybníky a zasněžené pláně. Ale bruslení si nemusíte odepřít.

Blatná

Bezesporu nejvíce atraktivní je kouzelné kluziště na zámku Blatná. Umístěné je na nádvoří zámku a vytvořeno pomocí speciální ekologické technologie. Přijít můžete denně od 10 do 17 h, k dispozici je půjčovna a broušení bruslí. Jedna osoba zaplatí za vstup 50 Kč.

České Budějovice

V Českých Budějovicích se vypravte na veřejné bruslení do Budvar arény. V sobotu i v neděli roztočte piruety vždy od 16 do 18 h, dospělí zaplatí za vstupné 50 Kč, děti do 15 let 40 Kč. Brusle tu nepůjčují.

Hluboká nad Vltavou

Bruslí se i na zimním stadionu v Hluboké nad Vltavou. Dnes od 17 do 18.45 h, v sobotu od 15.30 do 17.15 h a v neděli od 14 do 15.45 h. Vstupné činí 60 Kč na osobu bez rozdílu věku. K dispozici je tu broušení bruslí, a to 30 minut před začátkem veřejného bruslení.