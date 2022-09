Houby budete poznávat na Javorníku

Houbařský víkend zažijete na Javorníku mezi pátkem 9. a neděli 11. září. Užijí si ho nadšení houbaři, kteří mohou v hotelu Krásná vyhlídka na Javnorníku všechny tři dny navštívit výstavu hub, na výstavě se mohou děti zúčastnit poznávací soutěže. Zahájena bude v pátek od 19.30 h. Celý víkend můžete přinést vlastní houby, určovat se budou v pátek od 21 do 21 h, v sobotu od 11 do 18 h, v neděli od 9 do 11 h. V sobotu od 9 do 11 h se můžete vydat na houbařskou vycházku s mykologem. Vychází se od sochy Karla Klostermanna na návsi. V 18 h bude vyhlášena divácká soutěž Miss Hřib. Exponáty odevzdávejte od pátku od 15 h do soboty do 15 h. V neděli ve 12 h bude výstava ukončena.